El PSOE apremia a la Diputación para que exija a Moreno "una solución definitiva" al agua en el Norte de Córdoba

Grupo socialista en la Diputación de Córdoba. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista de la Diputación de Córdoba ha exigido al presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que "abandone la confrontación política" y deje de dedicar sus esfuerzos a reclamar elecciones generales para "centrarse en ejercer sus responsabilidades" y exigir al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "una solución definitiva al problema de contaminación del agua en el Norte de Córdoba".

Desde el PSOE consideran que "Fuentes está más preocupado por los intereses partidistas del Partido Popular que por defender a los vecinos de Los Pedroches y el Guadiato, que necesitan una respuesta eficaz de las administraciones para garantizar la calidad y seguridad de sus recursos hídricos".

Los socialistas recuerdan en una nota de prensa que la Diputación tiene "responsabilidades directas" en el sistema de abastecimiento del norte de la provincia, así como "compromisos concretos" recogidos en los convenios suscritos con la Junta de Andalucía para las infraestructuras hidráulicas de la zona.

"Salvador Fuentes tiene que entender que ser presidente de la Diputación implica asumir responsabilidades, gestionar y defender a los municipios. No puede estar permanentemente pidiendo elecciones mientras evita exigir a Moreno Bonilla que cumpla con sus obligaciones".

El grupo socialista reclama al presidente provincial que utilice su posición institucional para exigir a la Junta las actuaciones necesarias que permitan resolver los problemas de contaminación de La Colada, así como que "cumpla con sus propios compromisos en materia de abastecimiento, mantenimiento y garantía del suministro".

"La lealtad institucional no puede convertirse en obediencia partidista. Si Salvador Fuentes tiene voz para reclamar elecciones, también debe tenerla para exigirle a Moreno Bonilla que actúe ante un problema que afecta a miles de cordobeses y cordobesas".

Para los socialistas, "el norte de Córdoba no necesita más propaganda ni declaraciones grandilocuentes, sino una actuación coordinada de las administraciones, responsabilidades claras y un calendario de soluciones".