PSOE-A apremiará a la Junta a remitir al Parlamento un modelo de financiación y plan de inversiones para universidades

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz defenderá el próximo jueves, 10 de marzo, en el Pleno de la Cámara una moción relativa a política general en materia de universidades con la que, entre otras cuestiones, quiere instar al Gobierno de la Junta a que remita al Parlamento, en un plazo de tres meses, un modelo de financiación y un plan de inversiones plurianuales en universidades públicas andaluzas.

Son dos de las 20 reivindicaciones que incluye la moción que el PSOE-A defenderá la próxima semana en el Pleno del Parlamento, consultada por Europa Press, con la que el Grupo Socialista también quiere que la Cámara inste a la Junta a "mantener los precios de las matrículas universitarias asequibles, en los tramos más bajos de las horquillas, y mantener la bonificación de precios públicos en grado y máster en caso de superar asignaturas en primera matrícula", tal como estableció el anterior Gobierno socialista.

Asimismo, entre otras cuestiones, el PSOE-A quiere con esta moción que el Parlamento inste a la Junta a "ampliar la dotación presupuestaria y el alcance de todos los programas de ayudas a estudiantes", y a llevar a cabo, "en el plazo de tres meses, un plan para la devolución de los 135 millones de euros recortados a las universidades, en concreto al programa 42J, para formar parte del Fondo de Emergencia Covid en 2020, y que contribuyeron al superávit de más de 200 millones de euros en ese ejercicio".

La moción socialista quiere igualmente que desde el Parlamento se inste a la Junta a remitir a la Cámara "en el plazo de tres meses un modelo de financiación de las universidades públicas de Andalucía, para su consideración y debate, en los términos que prevé la Ley Andaluza de Universidades, incluyendo un compromiso financiero plurianual, y que cuente con la aprobación del Consejo Andaluz de Universidades".

Otras reclamaciones que el PSOE-A quiere que el Parlamento traslade a la Junta son que la Consejería competente en materia de universidades "impulse la inclusión en el presupuesto, con carácter permanente, de un Fondo de Contingencia para las Universidades Públicas", así como que el Gobierno andaluz remita al Parlamento, también "en el plazo de tres meses", un Plan Plurianual de Inversiones en las Universidades Públicas de Andalucía, que "recupere los más de 100 millones de euros no presupuestados en esta legislatura en la Financiación Básica para Inversiones".

Que el Parlamento inste a la Junta las medidas necesarias para "devolver la autonomía de las universidades públicas de Andalucía en el marco de los procesos de negociación colectiva", y a "autorizar y promover la convocatoria de la Mesa de Negociación Colectiva en las universidades públicas de Andalucía" son otras de las reivindicaciones socialistas de esta moción, al igual que la de que acuerde con las universidades y remita a la Cámara autonómica "un plan de relevo generacional de las plantillas de profesorado y de personal de administración y servicios en un horizonte de diez años".

Otras de las propuestas que recoge esta iniciativa socialista tienen que ver con que el Parlamento inste a la Junta a "reactivar" las convocatorias de los denominados "complementos autonómicos" para el profesorado y "los proyectos de recalificación y de carrera profesional del personal de administración y servicios"; a elaborar "un programa de contratos de formación", y otro "de impulso de los recursos humanos para la innovación en sectores productivos estratégicos, que incluya la contratación para este fin de jóvenes titulados en las empresas o instituciones".

Asimismo, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento inste a la Junta a "suscribir un acuerdo con las universidades públicas para activar un plan extraordinario de impulso de I+D+i, dotado con 100 millones de euros de fondos 'Next Generation EU', y conectado especialmente con sectores productivos estratégicos", y a "promover y facilitar, junto con las universidades públicas de Andalucía, la aplicación en su ámbito de los aspectos de la nueva Ley de Ciencia que simplifican y reducen la burocracia".

Finalmente, las dos últimas reivindicaciones de la moción plantean instar a la Junta desde el Parlamento a "no autorizar nuevas universidades privadas" en la comunidad autónoma "hasta que no se elabore y apruebe, con el suficiente consenso y con el apoyo del Consejo Andaluz de Universidades, un Horizonte Estratégico para el Sistema Universitario Andaluz", por un lado, y a "no autorizar nuevas universidades" en la región "mientras estos proyectos no cuenten con todos los informes preceptivos favorables, y no se cuente con suficiente consenso expresado por el Consejo Andaluz de Universidades".