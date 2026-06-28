El PSOE apunta que 162.000 mayores de Córdoba perciben más de 400 euros al mes con la revalorización de las pensiones

Archivo - El diputado al Congreso por el PSOE Alberto Mayoral - PSOE DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral ha remarcado el incremento de más de 400 euros mensuales que ha experimentado la pensión media de jubilación desde 2018, alrededor de un 50% más, una mejora que beneficia directamente a los más de 162.000 pensionistas de la provincia de Córdoba "gracias a las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Mayoral ha asegurado en una nota de prensa que el Ejecutivo socialista ha protagonizado "el mayor avance en protección del poder adquisitivo de los pensionistas de las últimas décadas", garantizando que las pensiones mantengan su valor frente al aumento del coste de la vida.

Así, desde el último año de gobierno en la Moncloa del PP (2018), hasta ahora, las pensiones han subido en España alrededor de un 50% "gracias al impulso decidido del Gobierno de Sánchez". Para ello ha esgrimido que la pensión media general era entonces de unos 930 euros mensuales, mientras que "las sucesivas actualizaciones han elevado esta cuantía a 1.370 euros al mes en la actualidad, todo ello pese al voto en contra del PP en los decretos llevados por el Ejecutivo a las Cortes".

"Hay una forma muy sencilla de comprobar si un Gobierno cumple: mirar cómo viven nuestros mayores. Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, la pensión media de jubilación en España ha aumentado más de 400 euros al mes. No es un eslogan, es un cambio real en la vida de millones de personas", ha afirmado el diputado socialista.

En este sentido, ha destacado que detrás de esa mejora "hay miles de familias cordobesas que hoy viven con mayor tranquilidad gracias a unas pensiones que no pierden poder adquisitivo". "Más de 162.000 personas que trabajaron durante toda una vida y que hoy saben que, cuando sube el coste de la vida, también se protege su pensión. Ésa es la diferencia entre entender las pensiones como un gasto o entenderlas como un derecho", ha señalado.

Mayoral ha recordado que el Gobierno de España ha consolidado por ley la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC, garantizando así que los pensionistas mantengan su poder de compra año tras año. "Las pensiones sostienen la economía de miles de hogares cordobeses. Cada euro que cobra un pensionista vuelve a nuestros comercios, a nuestras farmacias, a nuestros barrios y a nuestros pueblos. Defender las pensiones públicas es también defender la economía de Córdoba", ha explicado.

El diputado socialista ha contrapuesto dos modelos de gestión política, defendiendo que el PSOE ha demostrado con hechos su compromiso con los mayores.