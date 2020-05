PSOE de Arjonilla critica que el equipo de gobierno no consensúe el presupuesto

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Arjonilla ha lamentado este sábado la situación "de incertidumbre e inestabilidad que el equipo de gobierno local ha generado por no consensuar de manera real y en tiempo los presupuestos de este año, que necesitan del apoyo de otro grupo político pues no tienen mayoría absoluta".

En un comunicado, el portavoz socialista, Juan Manuel Jurado, ha mostrado su "sorpresa" por la actitud del alcalde, que ha llevado a pleno un proyecto de presupuestos "confeccionado antes de la crisis más grande que hemos sufrido en muchos años".

Jurado ha recalcado que hay que ser conscientes de dos cosas: La primera es que el equipo de gobierno "no puede hacer y deshacer a su antojo, porque no tiene mayoría absoluta", y la segunda es que "estamos en una situación crítica por la pandemia" y que en otros municipios "los alcaldes se están sentando con la oposición para impulsar planes dialogados, consensuados y con las aportaciones de todos".

"De hecho, el PSOE le propuso crear una mesa de trabajo donde todos estuviéramos representados y pudiéramos planificar la recuperación de nuestro pueblo. Pero no hubo respuesta y posteriormente el alcalde le ofreció esta mesa a los empresarios locales como medida propia", ha reprochado.

El portavoz socialista ha expresado su "asombro" cuando el equipo de Gobierno acudió el jueves al pleno a presentar el mismo borrador de Presupuestos que planteó en febrero, es decir, antes de la pandemia. Así las cosas, se trata de unos Presupuestos "obsoletos, que no se adaptan a la realidad que estamos viviendo y que no ofrecen respuestas a los problemas actuales derivados de la crisis del coronavirus", ha dicho.

"Son unos presupuestos para un mundo distinto, para un mundo que no existe en estos momentos porque el Covid ha impuesto otras necesidades urgentes. Por tanto, el PSOE no podía apoyar estos presupuestos, porque no son útiles para las dificultades que tiene Arjonilla ahora mismo", ha subrayado.