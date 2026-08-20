El PSOE-A asegura que Moreno "comparte el discurso de la ultraderecha" en materia migratoria: "Ya es de Vox"

Archivo - La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por "el giro a la derecha" en sus política, poniendo el foco en el discurso del ejecutivo andaluz con respecto a las personas migrantes tras el pacto con Vox.

"Lamentamos que, una vez más, Moreno Bonilla demuestra que ya es de Vox", ha afirmado este jueves en una nota remitida por el partido en la que ha calificado como "especialmente cruel" la posición del presidente del ejecutivo andaluz con respecto a los menores migrantes.

En este sentido, Márquez ha señalado "la deshumanización de las personas migrantes" y ha acusado al presidente de la Junta y del PP andaluz de "anteponer sus intereses políticos al humanismo que requiere la compleja situación que atraviesa Ceuta".

Por otro lado, la también portavoz adjunta del Grupo Socialista, ha asegurado que es un "un insulto a los andaluces y andaluzas que, tras la nefasta gestión que Moreno Bonilla hace de los incendios este verano en la comunidad, con personas fallecidas y una superficie quemada récord, vaya a Ceuta a dar lecciones de cómo se tiene que gestionar la crisis".

En este sentido, ha criticado que Moreno "vaya a hacer política partidista a Ceuta con el dinero de todos los andaluces y andaluzas", y ha advertido de que el presidente de la Junta "prefiere hablar de la situación de la ciudad autónoma para no dar la cara de su pésima gestión de los incendios" en la comunidad andaluza.