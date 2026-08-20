Valero acusa a Moreno de usar su visita a Ceuta para "confrontar" al Gobierno y le exige "lealtad con la infancia"

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en imagen de archivo. - IU - Archivo

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya visitado la ciudad autónoma de Ceuta "no para ofrecer ayuda a la ciudad y a los ceutíes, sino para volver a cargar y confrontar contra el Gobierno de coalición". En este sentido, le ha reclamado que "deje de lado las sobreactuaciones estériles y sea leal con su país y con los derechos de la infancia".

En un audio remitido a los medios, Valero ha asegurado que Moreno "no va a arrimar el hombro ofreciendo lo que más se necesita en estos momentos Ceuta, apoyo para atender la emergencia humanitaria", sino que ha acudido a la ciudad autónoma para "repetir el argumentario del Partido Popular (PP) de Madrid y utilizar la crisis humanitaria como cortina de humo".

Al hilo de estas declaraciones, le ha reprochado que "no haya dicho ni una sola palabra sobre Marruecos y el ataque híbrido lanzado por su Gobierno", ni haya hecho "una sola referencia a las obligaciones legales que tienen todas las comunidades autónomas respecto a la tutela y los derechos de los menores que han llegado solos".

"Una vez más, lanza la falacia de la posibilidad de devolver masivamente a estos menores, cuando sabe perfectamente que eso no es posible legalmente y que es una aberración moral expulsar a menores que no tienen ni quien les cuide ni protección en sus países de origen", ha apostillado.

En este sentido, ha incidido en que "Andalucía mantiene unos profundos lazos históricos con la ciudad de Ceuta", y ha subrayado que "Ceuta no es un lugar lejano para Andalucía, porque nos unen vínculos históricos y presentes". "Entre quienes nacieron allí y actualmente viven en Andalucía y quienes hicieron el camino inverso se ha tejido una historia compartida", ha señalado, antes de lamentar que "abochorna que la Junta de Andalucía no arrime el hombro ante esta tragedia".

"El partidismo y el electoralismo del PP ponen en jaque la relación solidaria que las instituciones andaluzas deben practicar", ha enfatizado Valero, quien ha asegurado que "Moreno traiciona el legado solidario andaluz".

Al hilo de estas críticas, ha señalado que el presidente de la Junta "demuestra que la apelación a la unidad por parte de la derecha y la ultraderecha es solo un ejercicio retórico, porque, a la hora de la verdad, ni la practican ni la demuestran".

"Mucho cacarear la unidad de España, pero cuando vienen mal dadas actúan con deslealtad", ha apostillado. Por último, ha concluido que "al PP no le importa hacerle el caldo gordo al régimen marroquí con tal de atacar al Gobierno de coalición".