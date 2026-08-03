El PSOE-A asegura que Moreno "ha saltado por los aires" la mesa de negociación tras el acuerdo con el SMA

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángela Férriz, atiende a los medios en el Parlamento de Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha saltado por los aires" la mesa de negociación con los sindicatos tras el acuerdo firmado el pasado miércoles entre el ejecutivo y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) que, a su juicio, "ha evidenciado la utilización de los pacientes para confrontarlos con el Gobierno de España".

"Lo que están haciendo es hacer saltar por los aires precisamente los procesos y los instrumentos de negociación y diálogo que nos hemos dado todos los andaluces para precisamente seguir utilizando el tema sanitario contra el gobierno de España", ha reseñado en una atención a los medios en el Parlamento andaluz.

Sobre el acuerdo alcanzado entre el ejecutivo andaluz y el SMA, la portavoz adjunta ha asegurado que "no vale absolutamente nada" y ha hecho referencia al "incumplimiento" de un texto anterior. "Ya firmaron en su día otro acuerdo con el sindicato médico en el que se comprometían a que los médicos tuvieran un cupo diario de 35 pacientes al día y han estado atendiendo a 80 y a 100 pacientes al día", ha señalado.

Desde el PSOE-A han pedido explicaciones en la cámara andaluza sobre dicho acuerdo y sobre la situación de la sanidad en la comunidad. "Desde el minuto uno su objetivo siempre ha sido destrozar la sanidad pública para empujar a la gente a la sanidad privada", ha insistido.

En este sentido, Férriz ha señalado que las competencias en materia sanitaria son autonómicas y ha lamentado que a Moreno "no le importan ni los pacientes, ni los médicos". "Lo que le importaban eran los votos", ha afirmado, asegurando que Moreno "mintió" al "culpar a la huelga contra el Gobierno" de los problemas en la atención a los pacientes.

"¿Se acuerdan ustedes? No sé cuántas miles de operaciones se han quedado sin hacer por culpa de la huelga. Incluso tuvieron el cuajo de culpar del aumento de las listas de espera al gobierno de España y a esta huelga de médicos que, como digo, ha sido más que demostrado que es un engaño masivo", ha indicado.

"Mientras los andaluces seguimos sufriendo el deterioro de la sanidad pública, el gobierno de Andalucía aumenta en altos cargos, más altos cargos en el gobierno. Médicos, enfermeros, personal sanitario, de eso no, pero más altos cargos todavía en el gobierno de Andalucía", ha reafirmado.