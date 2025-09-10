El PSOE asegura que "no tirará la toalla" para aprobar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Seguridad Social e Inclusión en el Congreso y diputado en la Cámara por el PSOE de Córdoba, Alberto Mayoral, ha afirmado este miércoles que "la política prioritaria del Gobierno de Pedro Sánchez es trabajar para mejorar las condiciones de la clase trabajadora". En este sentido, ha subrayado que el PSOE "no tirará la toalla" tras la votación en el Congreso que ha rechazado la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, y ha añadido que esta decisión "no representa un punto final, sino un punto y seguido. El PSOE perseverará hasta conseguirlo.

El socialista cordobés, ponente de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha logrado aprobar una reforma laboral en colaboración con los agentes sociales, que ha permitido que actualmente la mitad de los contratos sean indefinidos y que el número de ocupados alcance los 22 millones. Además, se ha revalorizado el Salario Mínimo Interprofesional en un 60% y se han mejorado las pensiones con una subida histórica garantizada por ley".

"Los avances sociales nunca han sido fáciles, y en todos ellos el PP nunca ha brindado ni apoyo, ni aplauso, ni su voto", ha lamentado Mayoral, quien ha añadido que "es importante que la derecha vuelva a retratarse contra la mejora de las condiciones de más de 12,6 millones de trabajadores".

El diputado por la provincia ha puesto el acento en el voto en contra que los parlamentarios cordobeses del PP y Vox han emitido en las Cortes frente a la ampliación de los derechos laborales, que en Córdoba afectarían a alrededor de 262.000 trabajadores por cuenta ajena. "Son hombres y mujeres de la provincia que saben que, pese a todo, este Gobierno está de su lado", ha subrayado.

Mayoral ha señalado que el Grupo Socialista "continuará trabajando para que esta reforma, compatible con el crecimiento económico del país, sea finalmente aprobada, pues es beneficiosa para el tejido productivo, para las empresas y para los trabajadores".

"Esta ley permitiría una mayor conciliación entre la vida laboral y personal, más tiempo libre para dedicar a la familia y un ajuste en el registro horario que evite que se realicen horas extras sin remunerar, además de garantizar la fundamental desconexión digital", ha concluido.