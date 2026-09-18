El PSOE asegura que las ordenanzas fiscales de 2027 suben los impuestos en 500.000 euros a los granadinos

La concejala portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Granada, Raquel Ruz, durante la Comisión Extraordinaria de Economía. - PSOE GRANADA

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada asegura "haber desmontado" este viernes el "engaño fiscal" del equipo de gobierno de Marifrán Carazo tras la celebración de la Comisión Extraordinaria de Economía previa a la aprobación de los impuestos a los que los granadinos y granadinas tendrán que hacer frente el próximo año.

La portavoz socialista, Raquel Ruz, señala que con las propias cifras del expediente municipal se demuestra que el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027 "no solo no baja los impuestos, sino que se traduce en una subida neta de más de medio millón de euros que vuelve a exprimir los bolsillos de la ciudadanía y del pequeño comercio, como lleva ocurriendo desde 2024".

Así, Ruz ha pedido al PP que deje el expediente sobre la mesa y abra una mesa de diálogo "para atender las demandas en materia fiscal a las que se comprometió y que nunca han visto la luz en más de tres años de mandato".

Durante la sesión, la líder del grupo de la oposición ha sido categórica al analizar la contabilidad real presentada por el gobierno municipal y ha reiterado que "por mucha ingeniería publicitaria, la única realidad que sustentan los papeles de Carazo es la subida de más de 500.000 euros al bolsillo de los granadinos y granadinas".

Así, ha destacado que "se sube un millón de euros al pequeño comercio y se bajan apenas 500.000 euros en bonificaciones. Por mucho que lo quieran vestir, las matemáticas son las que son y el resultado final es que la gente va a pagar más por unos servicios públicos que están peor que nunca".

Ruz ha apuntado al "injusto reparto de las cargas fiscales que consolida el PP" y ha dicho que el pasado año Carazo aplicó un 'hachazo' del 40% en el IBI a más de 2.500 pequeños y medianos establecimientos tradicionales de los barrios -como talleres, tiendas de proximidad y pymes-, mientras redujo la carga tributaria a los grandes centros comerciales y multinacionales.

Así, la portavoz local socialista ha reiterado al gobierno de Carazo que "pueden darle las vueltas que quieran, pero la realidad es que las multinacionales pagan menos ahora mientras el comercio de barrio sufre una crisis tremenda con cierres continuos en todos los distritos".

En este contexto, ha apuntado que "los datos son los datos por mucho que intenten maquillar la realidad sacándose fotos en los comercios tradicionales a los que tras su mandato se les ha negado cualquier tipo de alivio económico para remontar".

Por otro lado, ha criticado la "insensibilidad" del gobierno municipal al volver a rechazar en este borrador de 2027 todas las propuestas de marcado carácter social presentadas por su formación.

"El equipo de Carazo ha vuelto a negarse a implantar un recargo en el IBI para las viviendas vacías de grandes tenedores y ha renunciado a elevar la fiscalidad a los pisos turísticos, dos herramientas clave para frenar la especulación e incentivar el alquiler residencial en la capital", señalan desde el PSOE.

"De igual modo, han quedado fuera las bonificaciones en el IBI para jóvenes con hipoteca, familias monoparentales o la exención de vados para los Centros de Día de personas mayores", añaden.

Respecto a las medidas ambientales anunciada por la alcaldesa, el PSOE ha tildado de 'greenwashing' y 'postureo verde' la bonificación del 10% en el IBI por la sustitución de calderas contaminantes por aerotermia, recordando que la legislación estatal permite elevar ese incentivo hasta el 50%.

A juicio de los socialistas, reducirlo al mínimo legal demuestra que Carazo "solo busca un titular publicitario sin impacto real, una maniobra que contrasta con la eliminación de la bonificación al rodaje para vehículos de más de 30 años sin ofrecer a cambio una mejora en el transporte público".

Por todo ello, Ruz ha vuelto a pedir en la comisión la retirada o corrección inmediata de un proyecto fiscal "que condena a Granada a seguir soportando la carga tributaria más alta de la historia de este Ayuntamiento y de las más elevadas de España".