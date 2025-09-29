PSOE-A asocia a Moreno con "el peor momento" de la dependencia: "No hay marketing capaz de tapar el desastre"

Imagen del encuentro de este lunes del secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, con los sindicatos UGT y CCOO sobre la gestión de la dependencia. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado este lunes que "el peor momento de la dependencia en este país siempre se ha producido con el presidente de la Junta de Andalucía", por lo que ha esgrimido el pasado de Juanma Moreno como "secretario de Estado con Mariano Rajoy de presidente del Gobierno", etapa de la que ha dicho que "tuvimos el récord de que fue el momento cuando menos recursos llegaron a Andalucía", a la vez que su presente es que "sigue sin comprometerse".

El también presidente de la Diputación de Sevilla ha proclamado que "no hay marketing político, no hay titular que sea capaz de tapar la inoperatividad y la ineficiencia y el poco compromiso político y el desastre absoluto de la gestión de la dependencia".

En una comparecencia informativa tras una reunión con los sindicatos UGT y CCOO provinciales sobre la gestión de la dependencia, ha considerado Fernández que en estos momentos se trata de "unos niveles absolutamente inaceptables", argumento que ha apoyado en el dato de "hasta 600 días de espera hoy en Andalucía para que una persona mayor tenga una resolución de la dependencia".

Fernández ha señalado que Andalucía "es la comunidad en la que más tiempo se tarda en resolver un expediente" tras recordar que el tiempo medio de un expediente en España es de 345 días, que el máximo establecido por ley son 180, y que en Andalucía "estamos en 600 días".

Con en esa demora en la gestión ha apuntado también que hay "una lista de espera inasumible, que roza lo avergonzante" por cuanto "se superan las 43.000 personas" y ha recordado que "5.000 personas han muerto esperando tener el recurso de dependencia", de los cuales ha asegurado que "cuatro mil no fueron ni siquiera diagnosticados, no fueron resueltos sus expedientes", mientras que a los 1.000 restantes "nunca se le asignó el recurso que marcaba el PIA (Plan Individual de Atención".

Ha proclamado que se trata de un ámbito, la dependencia, "de la que los socialistas nos sentimos especialmente orgullosos, por cuanto un Gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, sacó adelante una ley que marcaba un antes y un después en el Estado del bienestar en nuestro país generando un nuevo pilar".

Tras advertir de que un organismo de fiscalización externa como es la Cámara de Cuentas "afea la poca voluntad política y la incapacidad de gestión del Gobierno de Moreno Monilla" en la gestión de la dependencia al argumentar que "con claridad y objetividad" señala que "hay 20.000 andaluces esperando una plaza en residencias públicas", Javier Fernández ha señalado que "el Partido Socialista apoya sin ningún tipo de fisuras" la movilización que este martes encabezarán los sindicatos de protesta en este asunto e intentar que "sea un auténtico clamor general en apoyo a nuestros mayores".

El líder del PSOE sevillano ha reivindicado la contribución de este sector de la población a "los derechos y las libertades en este país", convencido de que "pusieron los cimientos del Estado del bienestar que existe en nuestro país" y ha considerado que desde esa perspectiva "la deuda que tenemos con ellos es absolutamente infinita".

Ha señalado Fernández "la poca política o una política absolutamente inexistente en materia de apoyo a nuestros mayores" por parte de la Junta de Andalucía, para apuntar que "falta un plan integral del mayor en Andalucía, que toque todos los grandes aspectos en los que los mayores se ven afectados", de lo que ha considerado un síntoma la gestión de la dependencia.

"Entendemos que el Día de las Personas Mayores, que es el próximo miércoles 1 de octubre, no es un día para reconocer lo mucho y bueno que nos dieron, tiene que ser un día siempre para la reivindicación y para la denuncia de una situación insostenible, que está condenando a la gente mayor a no tener los mínimos medios para vivir con la dignidad que se merecen", ha sostenido el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación.