PSOE-A atisba "un fin de ciclo" de Moreno con un "ambiente" que "recuerda" al del último año de gobierno de Susana Díaz

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha señalado este martes que percibe un "fin de ciclo político" en Andalucía, gobernada en esta legislatura por el PP-A con mayoría absoluta, con un "ambiente demoscópico y en la calle" que le "recuerda" al que se daba en 2018, que fue el último año completo de gobierno socialista en la Junta, en aquel momento bajo la presidencia de Susana Díaz, antes del cambio que se tradujo en la investidura de Juanma Moreno como presidente del Gobierno andaluz.

Así lo ha indicado el representante del PSOE-A en una rueda de prensa en el Parlamento la víspera de que comience el que "posiblemente sea el último Pleno de la legislatura", según ha advertido para justificar que "ha llegado el momento de hacer balance" y de "evaluar qué ha significado" la etapa de gobierno del PP-A de Juanma Moreno en la Junta.

Ha señalado que, para el PSOE-A, los años de gobierno de Moreno en Andalucía "se resumen en tres ideas", que son las de "privatización de los servicios públicos, corrupción del Gobierno" andaluz "malvendiendo" dichos servicios "para que algunos se beneficien", y "mentiras y soberbias" de un Ejecutivo que "es un desastre gobernando".

En esa línea, Mario Jiménez ha aseverado que la actual "ha sido la legislatura del mal vender nuestra sanidad pública" en Andalucía, hasta el punto de que "5.000 millones de euros" de dicho sistema "han terminado en manos de las grandes multinacionales y empresas sanitarias que han venido como buitres por el botín de la sanidad pública andaluza".

Es más, ha denunciado que "se han privatizado" otros "servicios públicos" como los de la educación, la universidad y la Formación Profesional "para enriquecer a unos cuantos", y ha advertido de que, en el caso de la sanidad, con "esa privatización" se "está distrayendo dinero público a la privada en procesos corruptos que en estos momentos se están analizando en los tribunales en Andalucía por más de 1.500 millones de euros".

De igual modo, ha señalado que estos años de gobierno del PP-A se caracterizan por la "corrupción" que, según ha abundado, se ha evidenciado en "el caso Almería, que es el caso PP de Andalucía" realmente, según ha opinado Mario Jiménez, quien en esa línea ha aseverado que Juanma Moreno "le debe su cargo en su partido al PP de Almería, a sus conductas y a sus tramas".

El representante del PSOE-A ha sostenido que Moreno "le ha mentido a sus votantes" y al trasladar ante las elecciones andaluzas de 2018 --tras las que logró por primera vez ser investido como presidente de la Junta con los apoyos de Ciudadanos y Vox-- "a una parte importante del electorado progresista la imagen de que él no era de derechas ni tenía un proyecto de derecha".

"Una parte del electorado de centro, moderado, le votó" entonces a Moreno, pero, "hoy, ese electorado, esa clase media y trabajadora que votó al PP pensando que Moreno Bonilla no era Moreno Bonilla, que el PP no era el PP, ha podido constatar que esa mentira se ha quedado al descubierto", y que el líder 'popular' "ha gobernado como lo que es, un presidente con una soberbia y una egolatría absoluta", además de "con un programa absoluto de derecha que se ha llevado por delante la sostenibilidad de los servicios públicos", y que "se ha dedicado a la privatización y a destrozar" estos últimos, ha continuado argumentando Mario Jiménez.

BARÓMETRO DEL CENTRA

De esta manera, ha sentenciado que Moreno "ha traicionado a los votantes que le dieron su respaldo en el 2018", y "fruto de esa realidad es que incluso la encuesta que cocina" el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, "en los hornos de San Telmo" --en alusión al Barómetro Andaluz de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra)-- "se ve obligada a trasladar" esa "realidad".

Así, Mario Jiménez ha aseverado que, "cuando se le pregunta directamente a la gente" en dicha encuesta, "aparece un cambio de tendencia absoluto", y ha advertido de que, ante "gobiernos que no gobiernan bien", se produce un "deterioro" de manera "muy rápida y muy intensa", que es lo que, en su opinión, "le ha pasado" a Juanma Moreno y a "todo su gobierno".

El parlamentario socialista ha llamado la atención acerca de que el PP-A "ha perdido en este año siete puntos de intención directa de voto, y se ha recortado apenas a cinco puntos la distancia en intención directa de voto" con el PSOE-A, así como "casi un 60%" de los encuestados "valoran como 'mala' o 'muy mala' la gestión" del Gobierno de Moreno en estos tres años con mayoría absoluta.

Al hilo, Mario Jiménez, que fue portavoz parlamentario del PSOE-A en la etapa de Susana Díaz como presidenta de la Junta, ha señalado que "el ambiente demoscópico y en la calle que hay en Andalucía" le "recuerda mucho al que se vivía en Andalucía en el 2018, cuando se estaba abriendo un escenario electoral totalmente nuevo que terminó provocando un cambio político en Andalucía".

"Les hablo con conocimiento de causa", ha subrayado Mario Jiménez antes de agregar que "las coordenadas en las que esta legislatura se ha producido han desaparecido", por lo que "vamos a un escenario totalmente diferente en el que cualquier circunstancia puede provocar un cambio real en Andalucía".

REIVINDICA EL "LIDERAZGO" DE MONTERO AL FRENTE DEL PSOE-A

Al respecto, ha querido dejar claro que desde el PSOE-A están trabajando "por ese cambio" con "un liderazgo claro, el que representa María Jesús Montero", la secretaria general de los socialistas andaluces, a quien Mario Jiménez ha reivindicado como "una persona confiable y una referencia para toda la Andalucía progresista", y que "va a tener un efecto y una capacidad de movilización del voto de izquierda muy importante", según ha augurado.

El parlamentario socialista ha defendido también que María Jesús Montero es "una referencia institucional de primer nivel de un gobierno que está cambiando las cosas de verdad en España con una agenda progresista de primer nivel", y que cuenta detrás con un partido "unido para hacer posible ese cambio, y dispuesto a afrontar la tarea en cuanto" Juanma Moreno, "más pronto que tarde, decida pulsar el botón electoral", según ha zanjado Mario Jiménez en referencia a la próxima convocatoria electoral en Andalucía, donde se celebrarán comicios autonómicos en 2026.