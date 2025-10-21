El PSOE avisa que el 32,4% de los niños cordobeses están "en riesgo de vulnerabilidad"

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha advertido este martes que "el 32,4% de los niños y niñas de Córdoba están en riesgo de vulnerabilidad y de pobreza infantil, según los datos de la Red Cordobesa de de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, una situación que se extiende al resto de la región y que demuestra que Andalucía sigue siendo una de las comunidades con mayores niveles de pobreza y exclusión social del país, superando la media de España".

Según ha informado el PSOE en una nota, Moya ha aludido a la jornada de trabajo desarrollada por EAPN Andalucía el pasado viernes, Día Internacional contra la Pobreza, donde se puso de manifiesto que el territorio cordobés se enfrenta a la pobreza desde la desigualdad de género y el déficit de vivienda asequible.

Los datos, según ha señalado Moya, "son machacones y más que conocidos. Según el Alto Comisionado contra la pobreza infantil, el 32,4% de los niños y niñas de Córdoba están en situación de vulnerabilidad y riesgo de pobreza infantil, y los últimos datos sobre la brecha salarial en nuestra provincia alcanzan el 19,2%", señalando la edil socialista que "la pobreza en la ciudad tiene cara de mujer con hijos".

En este sentido, ha afirmado que "el gobierno local del PP entiende que la política en materia de Servicios Sociales es poner dinero para ayudas en los presupuestos, las pueda después gestionar o no; así como dinero en convenios nominativos", con "14,6 millones de subvenciones previstos en el presupuesto para 2026, de las que el 36% serán nominativas (5,2 millones de euros) y 9,3 millones de euros serán de concurrencia competitiva".

Para Moya, "las ayudas no son la única solución necesaria, sino que se requieren políticas públicas sostenidas en el tiempo, con enfoque social y territorial, fundamentalmente dirigidas a los cuatro barrios más desfavorecidos de Córdoba, pero también a otros que desde hace años empiezan a arrojar indicadores preocupantes, que el Ayuntamiento ignora y desprecia".

"Dos son las necesidades más perentorias de esta población, vivienda y empleo, y a ninguna de las dos contribuye el Ayuntamiento de Córdoba", según ha subrayado, pues, en materia de vivienda protegida, "el gobierno municipal del PP lleva seis años de brazos cruzados", mientras que "el listado de personas que demandan acceder a un alquiler a través de Vimcorsa no deja de crecer y sobrepasa ya las 4.000 inscripciones".

También ha culpado Moya a "la proliferación de pisos turísticos, que ya superan el 60% del total de plazas turísticas y restan inmuebles en el mercado de alquiler, o la situación de abandono de las viviendas de AVRA, por parte de la Junta de Andalucía, ante los ojos impasibles del alcalde y su equipo de gobierno".

En cuanto a empleo, ha criticado al alcalde, José María Bellido (PP), por haber eliminado el Plan Integra de Sadeco, "una de las escasas políticas que directamente practicaba el Ayuntamiento para ofrecer algunos meses de cotización y experiencia laboral a personas en situación vulnerable y que en el último año dio empleo a más de 140 personas en exclusión".

Además, ha recordado que "en Moreras cerró el centro de adultos Paulo Freire, donde se formaban muchas mujeres, y en Palmeras, para tapar el cierre por parte de la Junta de un centro educativo recién arreglado como el Duque de Rivas, se inventó unos cursos de formación a los que le están buscando algún tipo de certificación, y que después de unos meses de actividad vuelve a estar cerrado".

En definitiva, Moya ha reprochado que "las decisiones del gobierno municipal del PP dificultan que las personas vulnerables y en riesgo de exclusión salgan de la rueda de asistencialismo en la que se ven inmersos, a lo que tampoco ayuda el destrozo de la progresividad fiscal por parte del PP, que sube las tasas a todos, como el agua (18%) y la basura (53%), mientras le baja los impuestos a los que más tienen".