PSOE-A avisa de las "acciones erráticas" de la Junta en el procedimiento judicial de contratos de emergencia del SAS

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha alertado este lunes de las "acciones erráticas" del Gobierno andaluz en relación con el procedimiento judicial abierto por los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En comisión parlamentaria, el diputado del PSOE-A Josele Aguilar ha preguntado al consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, si es que la Junta ha cambiado los criterios para decidir las personaciones en estos procedimientos.

Así, se ha referido al hecho de que, en el procedimiento judicial abierto en la provincia de Cádiz por los contratos de emergencia del SAS, la Junta decidiera, en un primer momento, su personación como acusación particular y, a los tres días, cambia a personarse como responsable civil subsidiario.

"Y eso no es un error", ha dicho Aguilar, para quien la "conjetura" es que: "Le están diciendo a los imputados (del SAS), miren, no se preocupen, no vayan a tirar de la manta, no indiquen quién estaba dando las instrucciones para hacer este fraccionamiento de contratos, y que no os preocupéis, que si aquí hay cualquier condena, aquí está la Junta que va a pagar las indemnizaciones que os pongan, para eso somos responsables civil subsidiario".

"Dígame si esta conjetura está muy alejada de la realidad, porque yo no encuentro otra explicación para esta triple personación en un procedimiento judicial", ha planteado el diputado socialista a Sanz.

Por su parte, el consejero ha querido dejar claro que la Junta "no ha cambiado ningún criterio y se personará allí donde haga falta para defender los derechos de los andaluces".

Ha expuesto que las decisiones en relación con el SAS corresponden a los letrados de ese servicio y no al gabinete jurídico de la Junta.

Ha advertido al PSOE-A de que por más que se empeñe, "los servicios jurídicos del SAS. han avalado desde el primer minuto la contratación para garantizar que el sistema sanitario público funcione".

"Tenemos la tranquilidad absoluta de que toda la contratación cuenta con el respaldo de los servicios jurídicos del SAS y que, por tanto, siempre se ha actuado conforme a la ley", ha sentenciado Sanz, apuntando que tienen "plena confianza en la actuación de los técnicos y estamos convencidos de que, al final, se acreditará que se ha actuado legalmente".

Además, ha recordado que un juzgado de Jaén "archivó la causa y otro de Sevilla ha rechazado la ampliación de denuncia del PSOE". "En el fondo, de lo que se trata son de meras denuncias políticas que lo único que persiguen es hacer daño político al Gobierno de Andalucía", ha dicho.

Ha expresado el "respeto absoluto a la justicia" y que están convencidos de que, al final, "todo quedará en nada, en una mera denuncia política del PSOE y de Podemos fruto de su enorme desesperación electoral que cada día va a más".