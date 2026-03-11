El PSOE avisa que, dado "el ritmo" de trabajo del PP, la Ordenanza de la Feria de Córdoba no estará ni para 2027

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya. - PSOE

CÓRDOBA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha advertido este miércoles que la Ordenanza Municipal de la Feria, "prometida" por el gobierno municipal que encabeza el popular José María Bellido, "podría no estar para este año, pero tampoco para la Feria de 2027, dado el ritmo al que trabaja la administración local del PP".

A este respecto y a través de una nota, Moya ha señalado que, "después de tardar más de seis años en poner sobre la mesa un borrador de Ordenanza de la Feria, vamos camino de los siete años y seguimos sin una ordenanza anunciada una y otra vez", y la edil socialista no ve que "este gobierno municipal tenga la intención de desarrollarla, por más que presentara un borrador el año pasado en julio".

Moya ha explicado que, "si nos remitimos al Plan Normativo del Ayuntamiento 2026, documento donde se recogen las iniciativas legales o reglamentarias que van a ser tramitadas este año para su aprobación en el año siguiente", resulta que "no recoge la Ordenanza de la Feria. Es decir, el alcalde no tiene intención de que esa normativa salga adelante porque no está entre sus prioridades".

En cambio, según ha señalado la concejala del PSOE, "sí está la Ordenanza de Patrocinios, que parece ser más importante para el gobierno municipal del PP, ya que han encontrado otra manera de financiar todo aquello que se les escapa de las subvenciones".

Por su parte, al PSOE sí le parece "importante y prioritaria la Ordenanza de la Feria", que Moya ha calificado como "una herramienta fundamental, que daría fuerza jurídica a todas las decisiones relativas al montaje y desarrollo del mayor de los eventos de la ciudad, y que aportaría solidez legal para determinar, entre otros casos, la retirada de la autorización de una caseta cuando ésta incumple las bases".

"Ya hemos tenido más de un incidente y no tiene consecuencias porque no hay seguridad jurídica para hacerlo", ha apostillado Moya, quien ha insistido en la necesidad de contar con este documento, para que "dé estabilidad al modelo de feria, que la mayoría de entidades participantes opinan que es mejorable".