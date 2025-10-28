PSOE-A avisa a la Junta: El presupuesto "electoralista" para 2026 no va a "tapar el escándalo" de los cribados de cáncer

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha avisado este martes al Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) de que el Presupuesto "electoralista" diseñado para el próximo año 2026 no va a "tapar el mayor escándalo sanitario" que se ha dado en la historia de la comunidad autónoma, en referencia al de los cribados de cáncer.

Así lo ha manifestado la parlamentaria socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla coincidiendo con la reunión del Consejo de Gobierno que aprueba este martes el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo año.

Ángeles Férriz ha ligado este asunto al del "escándalo" de los fallos detectados en el funcionamiento de los programas de cribado de cáncer en la sanidad andaluza, así como ha vuelto a referirse a la concentración que por este asunto convocó el pasado domingo la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla Amama ante el Palacio de San Telmo de la capital andaluza, sede de la Presidencia de la Junta.

Férriz ha remarcado que a dicha movilización se sumaron "miles" de personas, y ha criticado que hubiera "una acción coordinada por parte del PP para que sus máximos dirigentes, como el secretario general" del PP-A, Antonio Repullo, y el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Toni Martín, salieran "a escupir contra las mujeres, a decir que han sido manipuladas".

La representante del PSOE-A ha señalado que no sabe "hasta dónde van a llegar" los 'populares' después de haber "acusado" a las mujeres de la citada asociación "de mentirosas, de generar infundios, de desprestigiar la sanidad pública", y ha lamentado que, con su reacción a la concentración del domingo, los citados cargos del PP-A las ponían como "tontas" y personas que "se dejan manipular por cualquier partido político, por cualquier sindicato", para acudir a dicha movilización.

Al día siguiente de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, indicase que "nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente", a propósito de dicha concentración, Ángeles Férriz ha comentado que "está muy bien" que el también líder del PP-A "desautorice al portavoz del Parlamento" --que consideró "un fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos" el resultado de dicha protesta--, pero se ha preguntado si alguien "de verdad se cree que Toni Martín o Antonio Repullo van a decir algo que no estuviera coordinado con Moreno Bonilla".

En esa línea, la portavoz socialista ha sostenido que "se repartieron los papeles" en el PP-A, de forma que al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, le tocó reaccionar a la protesta con un "tono de humildad que no se lo cree nadie".

"UN ESCÁNDALO CON DIMENSIONES QUE AÚN NO PODEMOS IMAGINAR"

Dicho esto, Férriz ha remarcado que "no hay ni un solo día que no nos desayunemos con un caso que te rompe por dentro de la negligencia absoluta" del Gobierno del PP-A que "pone encima de la mesa que el escándalo tiene unas dimensiones que todavía no somos capaces ni de imaginar", y que "nadie" del Ejecutivo de Moreno es "capaz de poner orden en este caso".

En esa línea, se ha preguntado si "puede haber alguien tranquilo en Andalucía después de escuchar esta mañana que le han mandado una mamografía a una mujer que llevaba muerta seis años", y ha alertado del "caos" que debe de haber "en el sistema andaluz de salud" para que eso ocurra.

"Si esto está pasando en el cáncer, que se supone que es una de las enfermedades con tratamiento prioritario y preferente, ¿qué no estará pasando en otras enfermedades?", ha reflexionado la representante del PSOE-A, quien ha acusado al presidente de la Junta de "multiplicar la ansiedad de todos los andaluces" con el "caos absoluto con el que nos despertamos cada día" fruto de "la gestión del Gobierno andaluz", al que Férriz ha reprochado "una escalada de mentiras detrás de otra" en el marco de esta crisis, y que "evidencia que no son capaces ni siquiera de darle una dimensión" a este problema, ha considerado.

Férriz ha subrayado que este martes, 28 de octubre, "hace un mes de que las mujeres hicieron público" el problema que se estaba dando con el programa de detección precoz del cáncer de mama "a través de una denuncia en la Cadena SER", y desde entonces "todavía no sabemos lo que ha pasado" ni se conoce "la dimensión del problema".

Tras cuestionar también los "planes de choque" anunciados por la Junta "si no se sabe lo que ha pasado", la portavoz socialista ha avisado de que el proyecto de Presupuestos que aprueba este martes el Gobierno andaluz no va a servir para "tapar el mayor escándalo sanitario que tenemos en Andalucía", aunque desde la Junta se defienda que son unos presupuestos "históricos".

Férriz ha puesto de relieve que "llevamos siete años oyendo que son unos Presupuestos históricos" los que aprueba el Gobierno de Moreno, y ha replicado que "lo histórico es el escándalo sanitario en Andalucía que se ha llevado vidas por delante".

Ha criticado además que desde la Junta puedan querer trasladar la idea de que con estos Presupuestos "ahora se van a preocupar de la dependencia, de la educación o la Formación Profesional (FP) públicas", tras llevar casi siete años gobernando, y sobre la inversión prevista en sanidad ha indicado que "lo que ha sido histórico en Andalucía es el saqueo de la sanidad pública para forrar de millones a la sanidad privada" con el Gobierno de Moreno.

"¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO INVERTIDO EN SANIDAD?"

Férriz ha sostenido que habría que preguntar al presidente de la Junta "dónde está el dinero" invertido durante su presidencia en la sanidad pública teniendo en cuenta que "funciona peor que nunca" pese a que, según el Gobierno andaluz, se ha dedicado "una inversión millonaria durante todos estos años, histórica, de récord" en dicho sistema público.

Al respecto, la representante del PSOE-A ha aseverado que "el dinero está en la mano de unos cuantos que han hecho negocio con la salud de todos los andaluces, en esas clínicas y hospitales privados que han crecido como setas por toda Andalucía", y ha advertido al Gobierno andaluz de que va a tener que "dar en un juzgado" las explicaciones que no ha dado hasta ahora sobre "dónde está el dinero".

Férriz se ha referido en ese punto a la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz de prorrogar el plazo máximo de investigación judicial, hasta el 2 de abril de 2026, de la instrucción sobre el caso de supuestas irregularidades en contratos que el Servicio Andaluz de Salud realizó por el procedimiento de emergencia "cuando no había emergencia" por la pandemia de Covid-19, "para quitarle dinero a la (sanidad) pública", según ha criticado la representante socialista.

La portavoz ha subrayado que en el Gobierno andaluz se han opuesto a que se prorrogue dicha instrucción --el SAS ha presentado un recurso de reforma pidiendo que la decisión de dicho juzgado de Cádiz de prorrogar el tiempo de la instrucción quede sin efecto-- porque "no tienen ningún interés en que se sepa nada" y "están afanados en taparlo todo".

Frente a ello, la portavoz socialista ha enfatizado que Moreno tiene que dar "muchas explicaciones", y "cuanto antes se dé cuenta, mejor", y en esa línea ha avisado de que desde el PSOE-A no van a "parar hasta saber la verdad" de lo ocurrido en la sanidad andaluza, porque "con la salud y la vida de la gente no se juega".

"Así que ya están tardando en poner orden en el Gobierno andaluz, en explicarle a la gente lo que pasa y en dejar de insultar a las mujeres y de tapar este escándalo, porque esto no hay Canal Sur ni campaña de propaganda que lo tape", ha advertido Ángeles Férriz antes de concluir instando al presidente de la Junta a dejar "ya de dar rodeos, de insultar, de manipular y de tapar", y de ponerse a contar a "los andaluces la verdad".