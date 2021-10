PSOE-A avisa a Moreno de que "no engaña a nadie" como el "bueno de la película": "Su palabra no vale nada"

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha advertido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), de que "ya no engaña a nadie" aunque juegue a interpretar el papel del "bueno de la película", y ha aseverado que "su palabra no vale nada".

Así se lo ha reprochado la portavoz socialista al presidente de la Junta en el transcurso del Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra entre este miércoles y este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz.

Férriz ha comenzado su intervención acusando a Moreno de haber "mentido en el Parlamento" en el Pleno anterior cuando le trasladó, en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz, que los 20.000 sanitarios contratados como refuerzo ante la pandemia de Covid-19 en la comunidad autónoma "no se van a ir a la calle".

"Cinco días después" de esa afirmación, la Junta reconocía que no iba a renovar los contratos de 8.000 de esos 20.000 profesionales sanitarios a los que Moreno "dio su palabra" en el Parlamento "de que no iba a despedir", según ha denunciado Ángeles Férriz, quien ha afirmado que sólo con esa idea podría "terminar el debate", porque es evidente que la "palabra" del presidente de la Junta "no vale nada". "Si es capaz de mentir con la salud, ¿qué no es capaz de hacer?", se ha preguntado la portavoz socialista.

Férriz ha criticado que Moreno va a "poner en la calle el próximo lunes" a 8.000 sanitarios "con la misma frialdad y dureza" del mármol con el que están elaborados los monumentos en homenaje a estos profesionales que la Junta ha ido inaugurando en los últimos meses en las capitales andaluzas en reconocimiento a su labor durante la pandemia, y en esa línea ha insistido en que Moreno "ya no engaña a nadie", y es evidente que "no es el presidente de la moderación y el diálogo", sino de la "poca sensibilidad y poca cabeza".

Así, la portavoz parlamentaria del PSOE-A ha criticado que la Junta vaya a "despedir a 8.000" sanitarios "a las puertas de la vacunación de gripe y de las terceras dosis" de vacunas contra la Covid-19, cuando el personal sanitario está "exhausto", y cuando el propio Moreno "ha dicho que el problema que tenemos es que faltan sanitarios" en Andalucía.

Ha criticado que, "con la mayor inversión" que se va a destinar en Andalucía a sanidad "en la historia de la comunidad gracias al dinero que viene del Gobierno de España", la Junta "pondrá en la calle el lunes a 8.000 sanitarios, y a 12.000 en diferido en marzo", y ha aseverado que "el único culpable" de que eso vaya a pasar es Juanma Moreno, que es el presidente de Andalucía y "tiene las competencias en salud", según ha remarcado antes de acusar al también líder del PP-A de estar "jugando con la salud". "Eso lo define y lo deja en muy mal lugar", ha advertido Férriz al presidente.

"MUY DEL PP Y MUY DE DERECHAS"

La parlamentaria socialista ha reprochado a Moreno en varias ocasiones que "es muy del PP y muy de derechas", y le ha acusado de ser "muy buen actor", pero "lleva tres años con la misma película y el guión ya nos lo sabemos", le ha advertido. "Usted hace de bueno, pero el feo y el malo forman parte de la misma película", le ha trasladado al presidente, al que ha afeado además que en su intervención este mediodía haya hablado de una "Andalucía de película que solo vive en su imaginación y propaganda".

Frente a eso, Férriz ha querido "poner voz a la Andalucía real", aquella en la que "la gente sigue sin poder ver a su médico de cabecera" y "haciendo colas interminables en centros de salud", con puntos de urgencia que "siguen cerrados" desde antes de la pandemia, y con la Junta "derivando pacientes a la sanidad privada", según ha criticado.

La portavoz socialista también ha afeado a Moreno la tardanza y las listas de espera para acceder al sistema de la Dependencia en Andalucía, así como que "este año se han cerrado" en la comunidad autónoma "2.018 unidades de colegios públicos y hay 3.000 docentes menos, mientras la inversión en educación privada crece".

También ha aludido a las cifras de paro en Andalucía, y ha considerado "hiriente" que, con "un 47% de jóvenes parados" en la comunidad autónoma, no sea hasta "después de tres años" de gobierno "se acuerde de los jóvenes" anunciando un paquete de ayudas para la contratación indefinida, y después de que PP y Ciudadanos (Cs), los grupos que sustentan el Gobierno andaluz, "vetaron" la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento sobre la juventud que proponía el PSOE-A.

De igual modo, la portavoz socialista ha aludido en su intervención a los problemas de "un 53% de los andaluces" para pagar con normalidad su vivienda, a la caída del "peso de la industria" en el PIB andaluz "por primera vez por debajo del 10%", entre otras cuestiones, y ha criticado que, "ante situaciones graves" como las que han vivido trabajadores de empresas con implantación en Andalucía como Abengoa o Airbus, el presidente "sólo ha sabido decir que no puede hacer nada y ponerse de perfil".

También ha criticado que Moreno "no quiere hablar de los problemas de Andalucía", y ha acudido al debate "con dos argumentos" --la "falta de recursos" y la "confrontación con el Gobierno de España"-- que "son falsos", porque la andaluza "ha sido la comunidad que más fondos extra por el Covid ha recibido el año pasado", y porque "jamás" antes el Gobierno andaluz había recibido "un caudal tan importante" de fondos del Estado.

Férriz ha aseverado a Moreno que la Andalucía "real no soporta ni un minuto más ni sus excusas de mal gobernante ni sus campañas publicitarias", y "quiere y necesita representantes políticos que escuchen y ofrezcan soluciones", que sean "útiles y estemos a la altura de las circunstancias".

PROPUESTA "SIN PRECEDENTES" DE ACUERDO PRESUPUESTARIO

Férriz ha hecho hincapié también en destacar la "propuesta sin precedentes, seria y sincera", que el PSOE-A trasladó al presidente de la Junta para buscar un acuerdo de Presupuestos de cara a 2022, por el "amor" socialista "a esta tierra", y ha criticado que desde el Gobierno andaluz no le hayan dado "ni una palabra" en respuesta a las propuestas de su grupo con ese fin.

Ha criticado que Moreno "ha guardado silencio" sobre esas propuestas, y "ha mandado al feo y al malo" del Gobierno andaluz, "políticamente hablando, a contestar" al PSOE-A con "malas formas". "No ha querido dar la cara y ha mandado a los recaderos", le ha reprochado Ángeles Férriz al presidente de la Junta, a quien ha trasladado que "no se puede apelar al diálogo cuando no ha querido sentarse a dialogar", y mientras el vicepresidente Juan Marín "nos despreciaba" diciendo que los socialistas se iban a "quedar esperando".

En todo caso, ha subrayado que Moreno "no se va a escapar" de responder a las propuestas del PSOE-A, porque el Grupo Socialista las ha convertido en propuestas de resolución que se votarán este jueves en el marco del Debate sobre el estado de la Comunidad.

Tras sostener que los líderes "débiles se abonan a la excusa y a la confrontación", Ángeles Férriz ha emplazado a Moreno a "elegir entre el pacto con Vox o con el PSOE, entre el retroceso o el futuro de Andalucía". "Hoy elige usted, pero dentro de poco elegirán los andaluces, que siempre eligen progreso para esta tierra", ha advertido al presidente la portavoz socialista.

Ha acusado a Moreno de haber "despreciado el diálogo" sobre el Presupuesto "porque no estaba dispuesto a incorporar ninguna medida de progreso para Andalucía" de las que planteaba el PSOE-A, y porque "ha apostado por la extrema derecha".

En esa línea, ha aseverado que las "opciones de futuro" del presidente del PP-A "siempre pasarán por la extrema derecha", y "por eso ha preferido hipotecar el futuro de Andalucía", porque en esta comunidad, en adelante, "o gobernará la derecha y la extrema derecha, o el progreso que representa el PSOE", según ha zanjado Ángeles Férriz.