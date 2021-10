Espadas afea el "cinismo" de Moreno al hablar de diálogo sin responder a la oferta del PSOE-A por el Presupuesto 2022

El líder socialista ve "preelectoral" y un "engaño" el discurso del presidente de la Junta en el Debate de la Comunidad

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este miércoles el "cinismo" que, en su opinión, ha exhibido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su discurso inicial del Debate sobre el estado de la Comunidad, al reivindicar el diálogo sin haber dado "contestación" a las propuestas que el Grupo Socialista ha trasladado a la Junta para buscar un posible acuerdo de cara a la aprobación del Presupuesto andaluz para 2022.

En una atención a medios en el Parlamento tras asistir en el Pleno al inicio de dicho debate, que ha abierto el presidente de la Junta con un discurso de aproximadamente hora y media de duración, Juan Espadas ha señalado que lo que ha presenciado ha sido más bien "el debate sobre el estado del presidente de la comunidad" autónoma, o un debate "sobre el estado del Presupuesto de 2022", y no "sobre cuál es la situación de Andalucía en este momento, y sobre cómo el Gobierno hace un balance de su gestión en este momento en el que Andalucía necesita la recuperación económica y el empleo de manera urgente".

El líder socialista ha afirmado haberse quedado "estupefacto" al escuchar al presidente de la Junta "hablar de una Andalucía que no se corresponde con la que los ciudadanos andaluces en la calle esperaban", y ha considerado que "es una falta de respeto a la sociedad andaluza" y al Parlamento, así como un gesto de "cinismo, seguir hablando de diálogo "cuando ayer (este martes) se faltó al respeto a mi partido (PSOE-A) y a mi equipo cuando se nos dijo desde la Vicepresidencia" de la Junta que dirige Juan Marín que, "ante nuestra oferta de diálogo" para el Presupuesto de 2022, "nos íbamos a quedar esperando".

Espadas ha apuntado que, "como mínimo", este miércoles el presidente debería haber dado "unas disculpas o, sencillamente, una explicación de que lo que tiene muy claro el Gobierno andaluz es que no quiere dialogar". En esa línea, ha remarcado que "el PSOE ha hablado y ha propuesto, y el Gobierno de Andalucía no ha hablado y no ha contestado a quien lo propuso".

"Esta es la realidad", ha resumido Juan Espadas antes de advertir de que, "si el diálogo entendido por el presidente de la Junta va de que 'esto es lo que hay, y os vais a quedar esperando', como dijo el vicepresidente Marín, el Partido Socialista actuará en consecuencia".

También ha indicado que Moreno ha dejado claro que "los 8.000 sanitarios" contratados como refuerzo durante la pandemia en Andalucía "que esperan una respuesta a si van a continuar o no trabajando para la sanidad pública" han recibido un "no" como contestación.

Asimismo, ha acusado a Moreno de haber querido en su discurso "justificar su falta de ejecución del Presupuesto actual", y ha tachado de "inaceptable el que se nos quiera vender un Presupuesto que consiste en incorporar todo lo que no se gasta este año, pero, eso sí, en anuncios para el próximo año que suenan a lo que suena este 'debate sobre el estado del presidente de la comunidad'", a "probablemente un debate de precampaña electoral" para Moreno, según ha abundado el líder socialista, de "anuncios varios y justamente de aquello en lo que probablemente está más débil, la posibilidad de continuar adelante con una legislatura para la que, ya sabe, no cuenta con los apoyos suficientes".

"OPORTUNIDAD PERDIDA" Y "ENGAÑO COLECTIVO"

Espadas ha hablado así de "una oportunidad perdida" y de "un gran engaño colectivo" para definir este debate, y ha añadido que lo que se ha venido a contar al Parlamento por parte del presidente es "sencillamente algunas de las cosas que necesitaría Andalucía y alguna de las que probablemente la sociedad andaluza está esperando", pero que "no son las que va a ejecutar" Juanma Moreno.

A preguntas de los periodistas, Espadas ha insistido en señalar que su "oferta de diálogo" con la Junta para el Presupuesto ha sido "sincera", y que ha tratado de "dialogar para alcanzar un acuerdo sobre la base de algunas cuestiones de interés prioritario de la sociedad andaluza", que "pusimos encima de una mesa y las cuantificamos".

"¿No les parece lógico que como mínimo se nos responda?", ha preguntado Espadas de forma retórica, y antes de poner de relieve que este miércoles tampoco los socialistas han recibido del Gobierno andaluz "contestación alguna".

El líder socialista ha avisado de "un engaño colectivo" por parte de la Junta, porque "el PP lo que quiere es cerrar un acuerdo con Vox, y si Vox quiere o no quiere lo veremos dentro de unas semanas", y ha criticado que la "contestación", este pasado martes, del vicepresidente Juan Marín a la propuesta del PSOE-A es "la mayor falta de respeto que se puede hacer a un partido que te propone dialogar para llegar a un acuerdo presupuestario".

"Yo me quedo con eso. Ese es el que ayer terminó el diálogo con el Partido Socialista. Lo demás son palabras vacías", ha zanjado Juan Espadas.

"GANAS DE ENREDAR" CONTRA EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

El líder del PSOE-A ha criticado también las "ganas de enredar que tiene permanentemente el Gobierno andaluz y el PP con mirar a Madrid y al Gobierno de (Pedro) Sánchez para intentar desgastarle".

En ese sentido, ha tachado de "cínico" que Moreno haya centrado "toda la primera parte" de su intervención "hablando de inversiones en sanidad o educación" sin aclarar que éstas "se justifican en los fondos que vienen transferidos del Estado".

En esa línea, ha manifestado que "el engaño consistía en meter un Debate del estado de la Comunidad para hablar del proyecto de Presupuestos", de "unas cuentas que el presidente del Gobierno andaluz sabe perfectamente que no tiene números para sacar adelante, pero que le valen como programa electoral".

Espadas ha planteado si Moreno "entiende que el diálogo va de insultar al que te propone algo para mejorar tu proyecto", y ha insistido en criticar que, después de que "por primera vez en la historia" de la autonomía haya habido "una oferta seria de la oposición al grupo que gobierna en Andalucía", la respuesta desde el Ejecutivo de la Junta "ha sido que el Partido Popular prefiere estar anclado en el desgaste al Gobierno de Pedro Sánchez y en la permanente queja, o sencillamente en pactar con Vox, pero que no le interesaba realmente dialogar con el PSOE".

El secretario general del PSOE-A ha concluido apuntando que el presidente" de la Junta "se ha contestado a sí mismo", y "cree en un diálogo en el que solo habla él".