PSOE-A avisa a Moreno que tiene "imposible tapar a la extrema derecha" en su Gobierno porque Vox "dirige" ahora la Junta

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz Ángeles Férriz. - PSOE-A

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha avisado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de que tiene "imposible tapar a la extrema derecha" en el nuevo Gobierno andaluz cuya composición se va a conocer este mismo día, ya que "Andalucía la dirige" ahora el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, tras el pacto que el PP-A y dicha formación suscribieron la semana pasada y que posibilitó la investidura de Moreno en el Parlamento andaluz.

Así lo ha venido a trasladar la portavoz adjunta del Grupo Socialista Ángeles Férriz en una atención a medios en el Parlamento andaluz unas horas antes de la comparecencia en la que Juanma Moreno va a informar de la composición del nuevo Gobierno andaluz, en el que ya se sabe que Vox dirigirá una consejería con rango de vicepresidencia.

La representante socialista ha señalado que "lo único que ahora mismo preocupa" al presidente de la Junta y del PP-A es "salvar" su "imagen", que se ha caído "a pedazos" tras su pacto con Vox, según ha opinado Ángeles Férriz, quien en esa línea ha señalado que, "por más que intente" Moreno en su gobierno "tapar a la extrema derecha" con "todas las vicepresidencias que quiera, es imposible taparla", porque ha firmado, "con todo el gusto y sin ninguna resistencia" con Vox, un pacto con 150 medidas que es el "más amplio de todos los que ha firmado el PP y la extrema derecha en toda España", según ha subrayado.

Férriz ha incidido en señalar que Moreno "no tiene absolutamente ningún problema con las políticas de extrema derecha", porque las lleva "desarrollando durante ocho años", y "el único problema que tiene es su imagen".

En esa línea, ha opinado que "el problema no es la continuidad de las caras en el Gobierno, que la habrá", sino que "el problema es la continuidad de las políticas, porque al final van a seguir gobernando en Andalucía aquellos que durante ocho años han destrozado a todo lo que le da la vida a la sanidad pública, y van a seguir forrando a empresas de la sanidad privada, y a seguir empujando a la gente a consultas privadas y a hacerse seguros privados", según ha vaticinado.

Además, la representante del PSOE-A ha augurado que el nuevo Gobierno andaluz va a mantener un "recorte brutal" en la educación pública, así como que con él se va a "seguir viendo cómo gente muere esperando la ayuda a la dependencia, engrosando unas listas de espera que no se sostienen, porque no hay nadie que pueda esperar dos años para que le den una ayuda a la dependencia".

"Es decir, da igual lo que nos cuente el señor Moreno Bonilla y quién repita en el Gobierno; el problema es las políticas que van a seguir en Andalucía, ahora además de la mano de la extrema derecha", ha abundado la portavoz socialista.

SOBRE LAS PALABRAS DE FEIJÓO ACERCA DEL ABSENTISMO LABORAL

De igual modo, Férriz ha criticado las recientes declaraciones sobre el absentismo laboral del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha opinado que está "desatado", y del que ha criticado que "está empeñado en quitarle los sueldos a la gente que se ponga enferma".

Desde la premisa de que Moreno "comparte las políticas de su partido y de su líder" nacional, la representante del PSOE-A se ha preguntado "qué va a hacer" el presidente de la Junta, si le va a "quitar el sueldo a los empleados públicos que enfermen" en Andalucía, donde hay "más de 200.000 empleados públicos", según ha puesto de relieve.

La portavoz socialista también se ha preguntado si Moreno "piensa que los médicos y los enfermeros se dan las bajas entre sí sin que exista una enfermedad de por medio", o "si va a incentivar a los profesionales sanitarios para que acorten las bajas".

Ángeles Férriz ha considerado que de "esta carrera a fondo del PP adelantando por la extrema derecha a Vox deben tomar buena nota los ciudadanos de Andalucía y de toda España". "No será que no están dando pistas", ha remachado antes de cuestionar también "cómo es posible mantener la careta" de Moreno "con ese pacto" suscrito con Vox que, "entre otras perlas, va a suponer que la imagen internacional de Andalucía la va a representar el machismo, la xenofobia, el clasismo de un señor de extrema derecha que para nada se identifica con el pueblo andaluz", ha denunciado en alusión al líder de Vox, Manuel Gavira, que dirigirá la Consejería de Turismo.

La representante del PSOE-A ha concluido que "el problema no es el casting que vaya a presentar" Juanma Moreno sobre su nuevo Gobierno, sino que al presidente de la Junta "le importan un pimiento los problemas de los andaluces porque lo único que le preocupa es su imagen", que "no se sostiene, porque ahora su imagen la marca el señor (Santiago) Abascal, y Andalucía la dirige desde Madrid el señor Abascal", según ha zanjado Ángeles Férriz.