El PSOE avisa en el Parlamento Europeo de que la IA no puede ser "excusa" para "precarizar el empleo"

CÓRDOBA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, Alberto Mayoral, ha reivindicado en el Parlamento Europeo que "la Inteligencia Artificial (IA) debe mejorar la vida de las personas, no precarizar el empleo", al tiempo que ha defendido esta herramienta debe reforzar los derechos laborales y no ser "una excusa para aumentar la precariedad", pues "la tecnología debe estar al servicio de las personas, y no al revés".

Según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha subrayado que la IA "ya está transformando el mercado laboral, optimizando recursos y redefiniendo las relaciones de trabajo", aunque ha alertado sobre los desafíos que plantea, como "la concentración de poder en unas pocas grandes empresas tecnológicas" o "el riesgo de que su desarrollo genere más desigualdad, en lugar de oportunidades".

"El gran reto --ha proseguido-- no es sólo adaptarnos, sino decidir cómo queremos que impacte en el empleo. No podemos permitir que todo el beneficio derivado de la automatización se traduzca sólo en más ganancias empresariales. Si la IA ahorra tiempo, ese tiempo debe revertir en mejores condiciones laborales, como la reducción de jornada".

En este sentido, ha recordado que España ha sido "pionera en la regulación del trabajo digital, con avances como la Ley Rider, que garantiza derechos a los repartidores de plataformas digitales, o el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que establece controles estrictos sobre el uso de algoritmos en el empleo".

De igual forma, ha resaltado "la importancia de proteger el derecho a la desconexión digital y evitar que la automatización conlleve una disponibilidad permanente de los trabajadores. La IA no puede ser una herramienta para diluir los límites entre vida laboral y personal".

Por otro lado, Alberto Mayoral ha advertido sobre "la creciente concentración del mercado tecnológico en manos de unas pocas grandes empresas, dominadas por perfiles masculinos, lo que aumenta la desigualdad estructural. Es fundamental democratizar el acceso a estas tecnologías y fomentar una mayor diversidad en su desarrollo".

Para ello, ha defendido la necesidad de "impulsar el 'reskilling' social, es decir, programas de formación que preparen a los trabajadores para los cambios que trae la automatización". También ha apostado por "fomentar una IA ética y transparente, con certificaciones que reconozcan a las empresas que la implementan con criterios de equidad y supervisión humana".

"La inteligencia artificial no debe ser sólo un mecanismo para aumentar la productividad, sino un catalizador para mejorar la calidad de vida. El futuro del empleo se decide hoy, y debemos asegurarnos de que la tecnología esté al servicio de la sociedad, y no al revés", según ha concluido Mayoral.