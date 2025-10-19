PSOE avisa de que la visita de Díaz al Tranvía de Jaén podría ser “otra visita fallida sin fecha de puesta en marcha"

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Manuel Higueras, ha advertido tras el anuncio de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, sobre su visita este lunes a las instalaciones de la cochera del Tranvía de Jaén que "la falta de concreción en aspectos clave que afectan a la ciudadanía, como la puesta en marcha y la financiación de la infraestructura, podría convertir esta visita en una fallida más de la larga lista de desplazamientos sin sentido ni contenido ni fecha de puesta en marcha".

Según Higueras, "estamos acostumbrados a este tipo de viajes de los consejeros del Gobierno de Juanma Moreno a la ciudad de Jaén". Así lo ha advertido en una nota el concejal socialista, que espera que lo que ocurra "no sea que la consejera venga a ver un tranvía parado en cocheras para vanagloriarse de haber sacado unos contratos cinco o seis años tarde, la mitad de ellos pagados por este Ayuntamiento, y que se vuelva a Sevilla sin anunciar una fecha de puesta en marcha que atienda la demanda de los comerciantes de la ciudad para que en la temporada de Navidad ya pueda usarse".

En ese sentido, Higueras ha recordado el comunicado reciente que los comerciantes del centro de la ciudad hacían público para unirse a las peticiones que previamente había hecho el alcalde de Jaén, Julio Millán, poniendo en valor la necesidad de que el sistema tranviario esté funcionando en Navidad "por el beneficio que puede suponer para el tejido comercial del centro de Jaén".

Además, ha exigido a la Junta de Andalucía que aclare cuándo "va a devolver a la ciudad esos 4,5 millones de euros que Moreno ha cobrado por dos veces" para la puesta en marcha del servicio, "una al Ayuntamiento y otra a los Fondos Europeos". "Le pedimos que devuelvan ese dinero a la ciudad, porque les pertenece a todos los jiennenses", ha concluido.