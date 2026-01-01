PSOE-A busca "ilusionar" frente a la abstención, echa en falta "unidad" a su izquierda y culpa al PP del "auge" de Vox

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez. - MIGUEL ÁNGEL JUNQUERA/PSOE-A

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía aspira a "ilusionar" al electorado progresista para evitar su abstención en las próximas elecciones autonómicas previstas para este recién iniciado año 2026, al tiempo que admite que le gustaría que hubiera mayor "unidad" en el espacio político ubicado a su izquierda, así como culpa al PP del "auge" de Vox que se plasma en resultados y sondeos electorales por el "blanqueamiento" del partido de Santiago Abascal que estarían llevando a cabo los 'populares'.

Son ideas que ha trasladado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una entrevista concedida a Europa Press coincidiendo con el inicio de un año que va a ser electoral en Andalucía, cuyos ciudadanos volverán a ser convocados a las urnas cuatro años después de los comicios de junio de 2022 en los que venció con mayoría absoluta el PP-A liderado por Juanma Moreno.

Las declaraciones de María Márquez encajan además en un contexto de elecciones autonómicas que se van a suceder en los próximos meses, y que ya tuvo un primer exponente el pasado 21 de diciembre con los comicios celebrados en Extremadura, donde el PSOE obtuvo "un mal resultado, sin paliativos" --traducido en la pérdida de diez escaños en la Asamblea autonómica--, según ha reconocido la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz.

La representante del PSOE-A ha señalado que ese "mal resultado" del partido en Extremadura es "fruto de muchísimos factores", y ha conllevado que la formación allí haya ya "tomado decisiones" y "se han depurado responsabilidades", según ha puesto de relieve antes de apostillar que los socialistas tendrán que "afrontar un proceso de reflexión y ver qué hace la organización en Extremadura".

"En ese camino se está", ha agregado María Márquez, que ha defendido que los socialistas son "claros, contundentes y responsables cuando hay este tipo de situaciones".

ANTE EL "AUGE DE LA EXTREMA DERECHA"

Por otro lado, la 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha considerado que el resultado de las elecciones extremeñas debería dar pie a una reflexión sobre "qué está pasando con la derecha en España", y "cómo es posible" que desde ese ámbito "estén permitiendo, en un ejercicio de irresponsabilidad democrática terrible, el auge de la extrema derecha".

En esa línea, la dirigente socialista andaluza se ha preguntado "cómo es posible que el PP dedique todos sus esfuerzos a combatir al PSOE, al Gobierno de España, en vez de ser el dique que contenga que sus votos, o gran parte de esos votos, se vayan a la extrema derecha".

"Creo que el Partido Popular no es consciente del 'problemón' que tiene respecto al auge de Vox", ha opinado María Márquez, para quien "la derecha española está jugando un papel que los va a condenar", de forma que "en el pecado llevan la penitencia", traducida en "el auge de Vox", que "depende única y exclusivamente" de los 'populares', pero que "nos está haciendo daño a todo un país", según ha abundado.

En esa línea, ha vinculado el ascenso de Vox a que el PP "lo está blanqueando", y ha señalado que "si el PP naturaliza" dicho partido, "pacta leyes, presupuestos con gente así, lo blanquea, lo naturaliza", incurriendo así en una "irresponsabilidad", según ha opinado.

Así, María Márquez ha advertido de que "lo que nos estamos jugando es mucho", el "que condicione la vida de la gente una organización que atenta contra los derechos de las mujeres, de las personas que piensan distinto, que quieren amar libremente", y al respecto ha lamentado que se están dando "repuntes en casos de agresiones a personas Lgtbi, acoso a niños Lgtbi en los colegios", tras lo que ha subrayado que "deberíamos estar todos juntos, unidos, para combatir eso, para que la gente sea feliz y libre en función de su propio desarrollo personal y profesional".

También ha señalado que "a Andalucía no le ha hecho falta un pacto del Partido Popular con Vox para ver" cómo desde la Junta gobernada por Juanma Moreno "han privatizado la sanidad", o "para que la gente esté pidiendo préstamos de 8.000 y 10.000 euros para que su niño estudie una FP --Formación Profesional-- o pueda estudiar en la universidad porque se ha quedado sin plazas públicas".

"A los andaluces no nos ha hecho falta un pacto del PP y Vox para que los padres de los niños con autismo tengan que reducirse la jornada laboral y tengan que sacar dinero de donde no lo tienen para buscar un logopeda o un terapeuta", ha seguido relatando María Márquez, que ha lamentado que "ese es el problema, el drama que vive este país, que la derecha española, en vez de convertirse en una organización seria de centro-derecha, que anteponga los principios democráticos, se ha tirado al monte y se siente cómoda con Vox, en el blanqueo" de dicha formación, y "donde más cómoda se siente es en la confrontación con el PSOE", según ha criticado antes de augurar que "esto tendrá esto consecuencias graves si el PP no recapacita".

EL "PROBLEMA DE LA ABSTENCIÓN" PARA EL PSOE

La representante del PSOE-A, por otro lado, ha señalado que los socialistas tienen "un problema que evidentemente es la abstención", y así se ha visto "claramente en Extremadura", y, desde esa base, ha considerado que los socialistas tienen que "trabajar en ilusionar y despertar a la gente que se siente progresista, que quiere futuro, tranquilidad, seguridad". "Esa es la tarea que tiene el Partido Socialista", ha sentenciado.

De igual modo, preguntada por la falta de una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE-A en las próximas elecciones andaluzas --donde podrían concurrir por separado candidaturas de IU y Movimiento Sumar, por un lado, de Podemos por otra y de Adelante Andalucía por otra parte--, la vicesecretaria general ha indicado que a los socialistas andaluces les "gustaría que hubiera más unidad en la izquierda".

María Márquez ha justificado que en el PSOE-A abogan por esa mayor unidad "no ya por los intereses electorales", sino por el deseo de que "las fuerzas de izquierda estuviéramos juntas", y "que a la izquierda del PSOE hubiera más unidad", según ha zanjado.