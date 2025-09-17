El PSOE califica de "desastrosos" los efectos de los cortes de tráfico en el centro de Granada en fin de semana

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha pedido al gobierno local de Marifrán Carazo, del PP, que aclare si este fin de semana se retomarán los cortes de tráfico en el centro de la ciudad que implantó hace un año o si ha decidido renunciar a la medida "tras los desastrosos resultados".

La máxima responsable del PSOE en la ciudad ha señalado en una nota de prensa que los vecinos necesitan prever "los efectos colaterales que suponen el desvío de líneas de autobús o los problemas derivado para acceder a los garajes", por lo que ha urgido al PP a aclarar si "reconocen que su modelo sin actividades culturales y de ocio ha fracasado".

Ruz ha criticado también en rueda de prensa "la pobre programación de la Semana de la Movilidad en la capital" y ha lamentado que, "hayamos pasado de ser junto a Praga (Chequia) Capital Europea de la Movilidad en 2018, a la irrelevancia más absoluta en 2025".

Respecto a los cortes de tráfico en el centro, Ruz ha criticado que la concepción de la alcaldesa de esta iniciativa fuera un simple corte de tráfico en una de las principales arterias de la ciudad, "sin ningún otro objetivo que afectar al transporte público y a los residentes".

La portavoz ha explicado que esta medida generó gran polémica y que, "a día de hoy, los granadinos no saben si se recuperarán los cortes de tráfico este septiembre, si se suspenderán o si se volverá al formato anterior".

En este contexto, la líder de la oposición ha lamentado la pérdida del formato del PSOE de los Días sin Coche celebrado todos los meses en el centro y en los barrios, que incluían una amplia oferta de actividades culturales y sociales y que se "convirtió en una cita ineludible para familias, jóvenes y mayores".

"Era una acción que permitía a los ciudadanos disfrutar de las calles y plazas, y concienciar sobre la movilidad sostenible", ha señalado Ruz, quien además ha extendido sus críticas a la Zona de Bajas Emisiones, que entra en vigor con sanciones el 1 de octubre, y sobre la que ha señalado que "es el ejemplo de cómo una medida europea que buscaba mejorar la calidad del aire se puede pervertir sólo para recaudar y sancionar".

Por otro lado, se ha referido a la falta de una programación consistente en la Semana de la Movilidad de Granada que se celebra estos días, y ha puntualizado que "el gobierno municipal se ha limitado a incluir actividades del Consorcio de Transportes Metropolitano, obviando las acciones de concienciación que se venían realizando en años anteriores".