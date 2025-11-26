PSOE califica de "hito" que la ciudad de Jaén vuelva a tener presupuestos tras ocho años prorrogados

Archivo - Isabel Uceda/Archivo - PSOE - Archivo

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha calificado de "hito" que la capital jiennense pueda contar en 2026 con presupuestos tras ocho años prorrogados. La secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, ha mostrado su satisfacción por la aprobación inicial del presupuesto.

"Tras ocho años de presupuestos prorrogados, el Gobierno municipal liderado por Julio Millán está a punto de lograr otro hito fundamental para el futuro de la ciudad", ha dicho Uceda, al tiempo que ha señalado que va a ser posible porque "hay una gestión seria, responsable y ambiciosa en el Ayuntamiento que va a seguir relanzando a Jaén".

Uceda ha destacado en un comunicado que son más de 202 millones de euros de presupuesto que contemplan más de 23 millones de euros de inversión, "cifras significativas para impulsar a la ciudad y continuar abriendo nuevos horizontes de oportunidades".

"El Ayuntamiento de Jaén, con Julio Millán a la cabeza, está consolidando a la capital como un territorio atractivo para la inversión, que tiene estabilidad y que transmite confianza. Y a eso va a seguir contribuyendo, indudablemente, este nuevo presupuesto", ha señalado la dirigente socialista.

Asimismo, ha indicado que son "unas cuentas valiosas", que incluyen inversiones EDIL, intervenciones para mejoras hidráulicas o una apuesta por los equipamientos deportivos ejemplificada en la construcción de un nuevo pabellón. "Son inversiones históricas para un 2026 que va a permitir a Jaén seguir avanzando con fuerza", ha apuntado Uceda.

Ha añadido que estos nuevos presupuestos "suponen también un espaldarazo y un blindaje de los servicios públicos municipales", en una época "complicada" donde "la derecha amenaza con privatizarlo todo allí por donde pasa".

En este sentido, ha manifestado que los servicios municipales de la capital "siempre han sufrido un enorme deterioro cuando ha gobernado el PP en el Ayuntamiento", incluidas las "corruptelas" de casos como el de Matinsreg, que significaron "el saqueo de 3,4 millones de euros de las arcas municipales".

"Esas etapas oscuras quedaron atrás. Hoy hay rigor, orden y respeto a la ley en un Ayuntamiento que gestiona de manera responsable por el bien de la ciudad y de todos y cada uno de sus habitantes", ha concluido Uceda.