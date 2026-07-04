El PSOE-A carga contra el pacto de Gobierno entre PP y Vox que "supone 60 años de retroceso" para Andalucía

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, María Márquez. - PSOE-A

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha cargado este sábado contra el documento programático firmado entre el Partido Popular y la "extrema derecha" de Vox. "60 páginas tiene el acuerdo de Gobierno entre el Partido Popular y Vox. 60 páginas que suponen 60 años de retroceso en Andalucía. Un pacto racista, inhumano, clasista y machista. Es el pacto de la vergüenza", ha lamentado.

Entre las medidas recogidas en el texto, Márquez ha alertado en una nota de prensa de los "ataques" que van "desde privatizar el Bachillerato" hasta "seguir agrandando la brecha de la desigualdad en la educación pública en Andalucía". Además, ha advertido del peligro que esconde la intención de las derechas de acabar con lo que llaman adoctrinamiento en las aulas.

"Esto supone que no nos van a decir a las mujeres en los colegios que podemos ser libres e iguales, y que no todo el mundo pueda amar libremente a quien quiera". La alianza programática ha sido calificada por la vicesecretaria del PSOE-A como "un pacto contra el cambio climático y contra el progreso y el futuro de Andalucía", así como "contra la memoria de esta tierra".

En este sentido, ha afeado el cambio de postura del presidente de la Junta ante las exigencias de Vox. "Moreno ha pasado de tener la bandera de Andalucía en la mano a tener la bandera de Andalucía pisoteada por los suelos", ha sentenciado. Finalmente, María Márquez ha sentenciado que esta alianza del Partido Popular y Vox "supone una traición al 28 de febrero, al pueblo andaluz y a la historia de lucha donde los andaluces dijimos que no queríamos ser más que nadie, pero tampoco menos".