PSOE celebra este sábado primarias para elegir a sus alcaldables en Jaén, Almería, Córdoba y seis grandes municipios más

El precandidato a la Alcaldía de Jaén y alcalde socialista, Julio Millán, durante un encuentro con militantes. (Foto de archivo). - PSOE

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La militancia del PSOE tiene este sábado, 26 de septiembre, una cita en tres capitales andaluzas --Jaén, Almería y Córdoba-- y otros seis municipios de más de 20.000 habitantes para elegir en primarias a sus candidatos a las alcaldías de estas localidades de cara a los comicios previstos para el mes de mayo de 2027.

En concreto, además de en dichas tres capitales, las primarias están convocadas en Roquetas de Mar (Almería), Baza y Motril (Granada), Linares (Jaén), y los municipios malagueños de Fuengirola y Vélez-Málaga, al haber resultado proclamados en cada una de dichas ciudades dos o más precandidaturas tras finalizar el plazo de recogida y presentación de avales que se habilitó en el marco de este proceso.

Así, por la candidatura a la Alcaldía de Almería compiten en primarias la portavoz del grupo municipal, Fátima Herrera, y el concejal Antonio Jesús Ruano, mientras que en Roquetas de Mar se enfrentan el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rafael Torres, y el exconcejal socialista en Vícar José Demetrio Rodríguez.

En Córdoba capital, los candidatos a encabezar la lista socialista en mayo de 2027 son la parlamentaria andaluza Victoria Fernández, el concejal en el Ayuntamiento de la capital y diputado provincial José Antonio Romero, y el también edil capitalino Ángel Ortiz.

PRIMARIAS EN JAÉN ENTRE EL ALCALDE Y UN CONCEJAL DE SU GOBIERNO

En Jaén capital se da la circunstancia de que se enfrentan en estas primarias el alcalde y aspirante a la reelección, Julio Millán, y un concejal de su equipo de gobierno; en concreto, el quinto teniente de alcalde delegado del área de Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Tráfico, Transportes, Carlos Alberca.

Según las bases de la convocatoria de este proceso de primarias, "en las instituciones en las que el PSOE ejerza la Presidencia o Alcaldía y esta persona opte a la reelección no procederá la celebración de primarias", algo que ocurría en el caso de Jaén, por lo que no era necesaria en principio la celebración de primarias.

Sin embargo, el propio alcalde anunció que renunciaba a esa vía y solicitó la apertura de un proceso de primarias para pedir "el refrendo de la militancia" para "afrontar en equipo" la continuación del proyecto que el PSOE, con él al frente del Ayuntamiento, ha desarrollado en estos años, tras la moción de censura que, en enero de 2025, le permitió recuperar la Alcaldía que tras las elecciones de 2023 había ocupado el PP de la mano de Agustín González.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha trasladado públicamente su apoyo a que Julio Millán repita como candidato a la Alcaldía jiennense en 2027, y en unas declaraciones el pasado 10 de septiembre señaló que no tenía "ninguna duda" de que sería el elegido para ello en dichas primarias que, de forma "sorpresiva", se han abierto en esta ciudad.

Así, la líder del PSOE-A sentenció que Julio Millán es "un magnífico alcalde que ha desarrollado un trabajo muy importante en una ciudad como Jaén, que tenía una ruina económica" que Montero vinculó a anteriores gobiernos locales del PP.

También en la provincia de Jaén hay primarias en Linares, a las que han concurrido el secretario general y vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales, y la diputada nacional Ana Cobo.

Por otro lado, en la provincia de Málaga hay primarias en Fuengirola, entre las candidaturas encabezadas por Juan Andrés Camacho y Elena Álvarez, y en Vélez Málaga, donde han logrado los avales Víctor González y José María Domínguez.

QUEJA EN LAS PRIMARIAS DE MOTRIL

De igual modo, también se celebran este sábado primarias para elegir a los candidatos socialistas a las alcaldías granadinas de Baza --entre las opciones encabezadas por Alberto Parra y Yolanda Fernández--, y Motril, donde han logrado los avales necesarios Gádor Domínguez y María Edelmira Sáez.

En la localidad motrileña, Gádor Domínguez ha presentado un escrito ante la Comisión Regional de Ética y Garantías del PSOE de Andalucía para impugnar el proceso de primarias por entender que se ha producido un "conflicto de intereses", porque el secretario de Organización que estaba desarrollando el proceso en la agrupación es el cónyuge de la otra candidata.

Desde el PSOE de Granada han informado, no obstante, de que el proceso de primarias que desarrolla la Agrupación del PSOE de Motril se está llevando a cabo conforme a las normas que regulan las primarias del Partido Socialista en toda España.

Agregan que todas las reclamaciones o cuestiones que a través de escritos presenten algunas de las partes que concurren a las primarias serán resueltas por los órganos superiores del PSOE, en virtud del reglamento que regula este procedimiento, puesto que es de ámbito nacional.

LA DIRECCIÓN DEL PSOE-A CONTEMPLA LAS PRIMARIAS CON "NORMALIDAD"

En una entrevista en Canal Sur Televisión este viernes, recogida por Europa Press, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha defendido que hay que acoger este proceso interno de primarias "desde la normalidad" en el marco de "un partido democrático, transparente, abierto, vivo" como el PSOE.

En esa línea, ha valorado que serán sus compañeros de partido quienes, "en un ejercicio de democracia interna hacia el interior del partido, decidan quiénes serán los candidatos en las próximas elecciones municipales", y ha subrayado que el objetivo final es que "los andaluces vuelvan a confiar en el PSOE".

JORNADA DE VOTACIÓN

Según la información publicada por el PSOE en un apartado de su página web dedicado a este proceso de primarias, la jornada de votación se desarrollará entre las 9,00 o las 10,00 horas y hasta las 20,00 horas en todos los casos.

Los centros de votación serán la sede provincial del PSOE de Almería, las agrupaciones locales de Baza y Motril, las casas del Pueblo del PSOE de Jaén capital y Linares, y la agrupación socialista de Fuengirola. En Vélez-Málaga, el centro electoral estará ubicado en el número 43 de la calle Cristo.

Una vez que finalice la jornada de votación y culmine el escrutinio de los votos, y con los datos remitidos desde las distintas mesas electorales, "la Comisión de Ética Regional, de Nacionalidad o Autonómica, del ámbito territorial correspondiente, proclamará el resultado provisional de la elección, que deberá realizarse dentro de las 24 horas desde la finalización de la votación".

Contra el resultado provisional, "las candidaturas podrán interponer recursos de reposición ante la Comisión de Ética Regional, de Nacionalidad o Autonómica del ámbito territorial correspondiente, en el plazo de 24 horas desde el final del acto de votación", y "cabrá recurso en segunda instancia ante la Comisión Federal de Ética y Garantías a presentar en el plazo de 24 horas desde la resolución de la primera instancia".

POSIBILIDAD DE UNA SEGUNDA VUELTA

En las votaciones de este sábado, si un aspirante obtiene más del 50 por ciento de los sufragios válidos, será ya proclamado como candidato sin necesidad de someterse a una segunda vuelta que, en el caso de ser necesaria, se celebraría la próxima semana, el sábado 3 de octubre, y que iría precedida de una campaña de información programada para el periodo comprendido entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre.

En esa hipotética segunda vuelta, será proclamado candidato quien reúna el mayor porcentaje de votos válidos.