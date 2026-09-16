PSOE celebrará primarias en Baza y Motril (Granada) tras validar las candidaturas de cuatro aspirantes a las alcaldías

Archivo - Representantes del PSOE en su visita a Motril. Imagen de archivo. - PSOE GRANADA - Archivo

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precandidatos a las primarias del PSOE para encabezar las candidaturas socialistas en los municipios granadinos de Baza y Motril en las elecciones municipales de 2027 han presentado y ratificado este miércoles sus avales, lo que permitirá la celebración de primarias en ambas localidades.

La Comisión Regional de Ética ha proclamado provisionalmente este miércoles las candidaturas, sin perjuicio de los posibles recursos, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos para los avales presentados en el marco del proceso abierto por el PSOE en las capitales y en los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes.

En concreto, en Motril han sido validadas las candidaturas de la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gádor Domínguez, y de la vicesecretaria general del PSOE de Motril, Menmi Sáez. En Baza, por su parte, también han sido ratificados los avales de las candidaturas de Alberto Parra Maestra y Yolanda Fernández Moreno.

De este modo, serán los militantes socialistas quienes elegirán al candidato del partido para las próximas elecciones municipales. Para ello, se desarrollará una campaña de información entre este viernes y el 25 de septiembre, mientras que la jornada de votación tendrá lugar el sábado 26 de septiembre.

Si alguno de los aspirantes obtiene en esta votación más del 50% de los votos válidos, será proclamado directamente candidato, sin necesidad de celebrar una segunda vuelta. En caso contrario, los dos candidatos que obtengan un mayor porcentaje de sufragios pasarán a una segunda votación, prevista para el sábado 3 de octubre y precedida de una nueva campaña de información, que se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

En esta segunda vuelta, será proclamado candidato quien obtenga el mayor porcentaje de votos válidos, según establece el reglamento del PSOE.