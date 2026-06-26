El PSOE censura la "expulsión radical" de 400 niños de sus centros de Atención Temprana en Granada y pide dimisiones

PSOE apoya a las familias con niños con necesidades de Atención Temprana en un acto a las puertas de la Delegación de Salud de la Junta en Granada. - PSOE

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha censurado este viernes la "expulsión radical" de 400 niños de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) de San Rafael y de Aspace en Granada por la "nefasta gestión" de la Junta.

La parlamentaria andaluza del PSOE María Ángeles Prieto ha pedido la dimisión del delegado provincial de Salud y Familias, Indalecio Sánchez-Montesinos, por este asunto a las puertas de la Delegación junto a padres de los menores afectados.

"Cuatrocientos menores serán expulsados de sus centros de Atención Temprana el próximo martes. La alternativa que la Junta le da a las familias es la de reubicar a sus hijos e hijas en otros centros, en algunos casos lejos de sus domicilios y en todos los casos rompiendo el vínculo terapéutico con su especialista", ha señalado.

La socialista ha censurado esta "expulsión radical de un día para otro", sin en el proceso de transición" que estos menores necesitan, para "hacer un cambio tan brusco".

"Tendrán que abandonar sus centros de la noche a la mañana y ser reubicados en otros centros, que algunos casos no están en funcionamiento. Estos 400 menores tienen que volver a ser valorados. Le han dado un periodo para continuar con sus terapias de tres o cuatro cuatro semanas. Algo inaceptable", ha denunciado.

Prieto ha asegurado que la Ley de Atención Temprana es "muy clara, los niños con necesidades de Atención Temprana tienen derecho al vínculo terapéutico y a la continuidad en la atención".

"Ahora reciben terapia hasta los seis años", un periodo a su juicio muy corto, incidiendo en que su partido intentó que fuera hasta los 12 años, "pero el PP negó la ampliación".

"No se entiende que, con el mayor presupuesto de la historia, del que presume el Gobierno andaluz del PP, haya listas de espera en la Atención Temprana y estas 400 familias sufran el desprecio y el maltrato institucional de la Junta", ha sostenido, afirmando que el "responsable último es Moreno Bonilla y tiene que cesar de inmediato al delegado de salud en Granada".