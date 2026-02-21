El PSOE de Churriana de la Vega (Granada) afea que el alcalde utilice el pleno para "silenciar a la oposición"

Grupo municipal socialista a las puertas del Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada). - PSOE DE GRANADA

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada) ha recriminado que el alcalde de la localidad, Antonio Narváez (PP), utilice el pleno para "silenciar a la oposición y evitar el debate de iniciativas constructivas para la localidad".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, han abandonado el Pleno ordinario tras la negativa del regidor a permitir que dicho grupo defendiera sus mociones, "al votar en contra el punto de urgencia en el que estaban incluidas". Las propuestas del PSOE estaban orientadas a "dar soluciones reales a problemas cotidianos que afectan directamente a los vecinos del municipio en relación a distintas áreas".

En el caso del área de deportes con objeto de aportar solucione a las "deficiencias existentes" en las instalaciones deportivas municipales y mejora de su mantenimiento, así como propuestas a raíz de las cancelaciones por las intensas lluvias en dichas instalaciones. En educación la instalación de un ascensor en el CEIP San Roque, "una demanda necesaria para garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades".

En lo que respecta al mantenimiento urbano, actuaciones urgentes en el estado de las calles y espacios públicos, actualmente deteriorados en "numerosas zonas" del municipio. Sobre seguridad, la mejora de la gestión de la Policía Local y refuerzo de los medios y la organización de Protección Civil mientras que en urbanismo se iba a demandar una planificación "responsable, transparente y orientada al interés general de Churriana de la Vega".

Asimismo, han afeado al regidor su "desprecio y ninguneo" al Manifiesto en defensa del 8M. "La decisión del alcalde, que exhibió una actitud prepotente y rozó el insultó a la bancada socialista, de impedir la defensa de estas mociones supone un grave menoscabo del debate democrático, vulnera el derecho de participación política de los concejales de la oposición y priva a la ciudadanía de conocer y debatir propuestas destinadas a mejorar su calidad de vida", han dicho los socialistas.

Así, desde el grupo municipal socialista han afirmado que "seguiremos defendiendo los intereses de las y los vecinos con responsabilidad y firmeza, exigiendo respeto a los derechos democráticos y a la función representativa de todos los grupos municipales".