PSOE cifra en más de 110 millones "la deuda histórica" de la Junta con los ayuntamientos de la provincia de Jaén

Reunion del Comité Municipal Provincial - PSOE

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha cifrado en más de 110 millones de euros lo que la Junta de Andalucía adeuda a los 97 ayuntamientos de la provincia por "la insuficiente financiación municipal" acumulada en los años de gobierno del PP.

El secretario general, Juan Latorre, ha avanzado en declaraciones a los medios que alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas van a exigir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "cumpla financieramente con los ayuntamientos y que se comprometa al pago de esta deuda histórica", cuya cuantía ha tachado de "escalofriante".

Latorre, que se ha reunido con el Comité Municipal Provincial, integrado por alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas, ha explicado que en los presupuestos de la Junta de 2026, la Patrica "sólo ha crecido un 1,8 por ciento", mientras que los ingresos tributarios del Gobierno andaluz han subido un diez por ciento.

En consecuencia, la Patrica "apenas sube diez millones para todos los ayuntamientos de Andalucía", lo que se traduce en que "los 97 ayuntamientos de Jaén tendrían que repartirse este incremento "lamentable y pírrico de tan sólo 725.000 euros".

El líder socialista ha manifestado que las buenas noticias para los ayuntamientos "llegan siempre del Gobierno de España", que "sigue demostrando que es el gran aliado de las entidades locales". Así, ha destacado que se acaba de aprobar un decreto que va a permitir a los ayuntamientos "utilizar el superávit de 2024 para inversiones" en los próximos dos años, lo que "es una gran noticia" que va a favorecer "una mayor capacidad inversora de los ayuntamientos para mejores infraestructuras, servicios y tejido productivo" en las localidades.

Además, el Gobierno ha anunciado que los ayuntamientos recibirán más de 30.000 millones de euros el año que viene en una nueva financiación récord, con un aumento de más del 13 por ciento respecto a 2025, para que las entidades locales tengan más recursos para la prestación de sus servicios.

"Mientras el Gobierno de España vuelve a demostrar que es un apoyo vital para los ayuntamientos, el PP vuelve a dejar claro que es un partido completamente antimunicipalista", ha concluido Latorre.