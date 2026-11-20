La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados, María José Sánchez, junto al candidato al Senado de Progreso, Pedro Fernández. - PSOE

GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada se ha comprometido este viernes, en el marco de la campaña electoral, a impulsar junto a la Universidad de Granada y las administraciones competentes una oferta de alojamiento universitario a precios asequibles y a reforzar las becas para garantizar la igualdad de oportunidades en la juventud.

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados, María José Sánchez, junto al candidato al Senado de Progreso, Pedro Fernández, otros miembros de la candidatura y jóvenes universitarios, ha trasladado algunas de las propuestas socialistas para la juventud.

En este contexto, ha abogado por ampliar la oferta de alojamiento universitario mediante la rehabilitación y adaptación de inmuebles y el desarrollo de nuevos proyectos viables, así como la promoción de residencias universitarias en la capital y el área metropolitana, atendiendo a la disponibilidad de suelo y a la conexión con los distintos campus.

Tras hacer un llamamiento a la participación de la juventud en las elecciones generales para hacer posible una mayoría progresista más amplia que permita desarrollar estas políticas y afrontar los retos pendientes, ha reivindicado los "avances" con el Gobierno de Pedro Sánchez con el incremento de las becas universitarias y de investigación con una cuantía récord de casi 2.600 millones de euros, las ayudas para la vivienda, el Bono Cultural o la reforma laboral, que ha favorecido la contratación indefinida y reducido la temporalidad en este colectivo.

"Esta es la senda que queremos seguir recorriendo para convertir todo el potencial que tiene esta tierra en mayor calidad de vida y más oportunidades para la juventud", ha apostillado.

En materia de emancipación, el PSOE plantea reforzar las ayudas estatales de residencia para estudiantes, garantizar la financiación de las ayudas contempladas en el Plan de Vivienda y ampliar la duración de las ayudas al alquiler joven, que podrán alcanzar los 300 euros mensuales, con los límites y requisitos establecidos en las convocatorias.

También propone incorporar nuevas viviendas y alojamientos al parque público, con condiciones adaptadas a estudiantes y jóvenes que comienzan su trayectoria laboral. En este sentido, ha señalado la "resistencia a aplicar la Ley de Vivienda y la gestión del Bono Alquiler Joven por parte de la Consejería que dirige la granadina Rocío Díaz".

"No basta con que el Gobierno de España ponga recursos y apruebe medidas. Hace falta que la Junta haga su trabajo y no convierta las ayudas en una carrera de obstáculos", ha señalado.

Durante su paseo en el Campus Universitario de Ciencias de la Salud, ha reivindicado la educación pública como "la principal herramienta para que el origen familiar o la situación económica no condicionen el futuro de una generación".

Por ello, el PSOE reforzará las becas y ayudas estatales al estudio para que el alumnado granadino pueda iniciar y continuar su formación, independientemente de su renta, lugar de residencia o necesidades de apoyo educativo.

La propuesta contempla también reforzar las ayudas de residencia para quienes deban desplazarse y las destinadas a la movilidad educativa en España y Europa.

En Formación Profesional, el PSOE apuesta por financiar la modernización de los centros, impulsar aulas de tecnología aplicada y emprendimiento y actualizar la formación del profesorado, atendiendo a las necesidades de las comarcas y de sectores estratégicos como la agroalimentación, la salud y la tecnología.

Asimismo, promoverá una mayor financiación de la FP Dual para mejorar la formación de tutores y tutoras y fortalecer la colaboración entre centros educativos y empresas, especialmente pymes y cooperativas.

Sánchez ha contrapuesto esta apuesta con el modelo de las derechas en Andalucía, que "recortan las becas, ponen alfombra roja a las universidades privadas y asfixian a las universidades públicas, como es el caso de la UGR".

Por último, ha hecho un llamamiento a toda la juventud granadina para que en esta cita electoral "acuda en masa a las urnas para con su voto seguir construyendo un país más solidario y con más derechos y que el futuro dependa de las oportunidades que entre todos y todas seamos capaces de garantizar".

Otras iniciativas que figuran en el programa electoral del PSOE es el Bono de Deporte de 200 euros para jóvenes de 18 a 25 años, reforzar los consejos de juventud, apoyar el asociacionismo juvenil y ampliar los cauces de participación. También propone rebajar la edad de voto a los 16 años.