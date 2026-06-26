PSOE se compromete a "defender" ante el Gobierno las peticiones de los chiringuitos de la Costa de Granada

El PSOE de Granada ha mantenido un encuentro de trabajo con la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical . - PSOE

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha mantenido un encuentro de trabajo con la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical en el que ha trasladado su apoyo a las alegaciones presentadas por el sector durante el trámite de información pública del anteproyecto de modificación del reglamento que afecta a su actividad.

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, María José Sánchez, se ha comprometido a "intermediar ante el Gobierno de España para que sean tenidas en cuenta, así como instar a la Junta de Andalucía a que desarrolle las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía en materia de costas".

Respecto a las alegaciones, ha considerado que "están fundamentadas y responden a las necesidades reales de quienes generan empleo, riqueza y actividad económica en nuestro litoral".

Asimismo, ha defendido la necesidad de avanzar en el desarrollo del Estatuto de Autonomía andaluz para ampliar las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de costas con el fin de simplificar procedimientos administrativos y ofrecer una respuesta más ágil a ayuntamientos y empresarios.

Para ello, Sánchez ha considerado necesario que la Junta de Andalucía desarrolle las competencias recogidas en el Estatuto, "algo que no hace en la actualidad", y evite así "la actual duplicidad administrativa que ralentiza la tramitación de expedientes y dificulta la actividad económica no solo de los chiringuitos de la Costa sino los del resto del litoral andaluz y también al español".

"Es necesario avanzar hacia un modelo más eficiente que elimine trabas burocráticas y facilite tanto la gestión municipal como el trabajo de un sector estratégico para Granada como es el turístico", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Chiringuitos, Francisco Trujillo, acompañado por la Junta Directiva de Empresarios de Playas, ha insistido en la necesidad de conseguir del Gobierno la suspensión de la tramitación del anteproyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento General de Costas, para que se tengan en cuenta las alegaciones y se plantee rectificar esta propuesta por una que se elabore de forma consensuada con todas las partes afectadas.

"El anteproyecto que nos proponen destruye nuestras posibilidades de seguir trabajando en las playas. Nos lleva a sentir una tremenda inseguridad jurídica y a asumir importantes perjuicios económicos", ha dicho.

A su juicio, "hay demasiadas familias afectadas que no están siendo tenidas en cuenta al igual que no han entendido que esta modificación acabaría con uno de los atractivos turísticos más importantes del litoral español".