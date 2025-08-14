El PSOE-A concluye que Moreno "no es el presidente que necesita Andalucía": "Está ausente y es incompetente"

La diputada y portavoz de Cultura del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, este jueves en rueda de prensa en la sede regional socialista. - PSOE-A

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha retratado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como "presidente ausente e incompetente", por cuanto le ha recriminado su "falta de responsabilidad e insensibilidad" para interrumpir sus vacaciones y haber hecho acto de presencia en actos como el incendio de una capilla de la Mezquita de Córdoba o los sucesivos incendios forestales que han ido afectando a distintas provincias andaluzas.

Ante esa falta de reacción de Moreno los socialistas andaluces, por boca de su portavoz de Cultura en el Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, han sostenido que "Moreno Bonilla no es el presidente que necesita Andalucia en estos momentos", según una nota de este partido.

"Su ausencia y su incompetencia se demuestran semana tras semana", se ha reafirmado la representante socialista en su juicio sobre Moreno.

Ambrosio ha apuntado en el ámbito de la gestión de los incendios forestales que el Gobierno andaluz ha dejado de invertir 350 millones de euros en prevención de incendios y cuidado de montes en la suma de los presupuestos de 2023 y de 2024, de los que 229 millones se computan con cargo a las cuentas del pasado año y otros 140 millones se corresponden a una falta de ejecución de 2023.

La representante socialista ha subrayado que hay fuegos que "se podrían evitar invirtiendo todo el dinero de la Junta para prevención de incendios y cuidado de montes", recursos sin gastar sobre los cuales ha considerado que también pudieron destinarse a "reforzar la plantilla del Infoca, que no está al completo, y evitar la precariedad de excelentes profesionales que se juegan la vida".

Los reproches a Moreno, en el caso del incendio del viernes de una capilla de la Mezquita y que afectó a otras dos, Isabel Ambrosio, que fue alcaldesa de Córdoba, los ha sustentado en considerar que "ha fallado en su obligación y responsabilidad de vigilar y proteger", competencia que ha derivado del plan de autoprotección del monumento, instrumento sobre el que ha apuntado que su última actualización fue en septiembre de 2020.

La diputada autonómica socialista ha afirmado que el Gobierno andaluz "conocía la advertencia de la Unesco" para no se usara como almacén la estancia donde se originaron las llamas.

Ha recordado que el incendio de la Mezquita "no lo provocó un rayo, una catástrofe natural", para redundar entonces en el reproche a la Junta de "no atender las advertencias de la Unesco", antes de instar a la Administración autonómica a "asumir responsabilidades".

"No vamos a tolerar prisas ni silencio cómplices ni cierres en falso", ha afirmado Ambrosio en este sentido.

Ha reiterado la petición de "explicaciones y responsabilidades" en sede parlamentaria de los consejeros de la Presidencia, Antonio Sanz; de Sostenibilidad, Catalina García, y de Cultura, Patricia del Pozo, ante la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía en los dos primeros casos por los incendios forestales, mientras que la consejera de Cultura es por la Mezquita.

Las críticas del PSOE andaluz al presidente andaluz las ha ampliado, además de subrayar su ausencia de la escena pública andaluza, por el hecho de que la sanidad pública andaluza "está que arde" este verano, por cuanto ha reportado situaciones como unas urgencias hospitalarias colapsadas, un 70% de centros de salud cerrados por la tarde y vacantes sin cubrir.