PSOE-A se congratula de que a su izquierda reconozcan en Maíllo el "liderazgo que necesitan" para Por Andalucía

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, ha celebrado este miércoles que "los compañeros" a la "izquierda" del PSOE-A "hayan decidido reconocer en la figura" del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, "el liderazgo que necesita la izquierda en Andalucía de cara a aglutinar un proyecto político de cara a las próximas elecciones" autonómicas, previstas para 2026.

En rueda de prensa en el Parlamento, Rafael Recio ha valorado así, a preguntas de los periodistas, la información que se conoció a finales de la semana pasada acerca de que Antonio Maíllo será el candidato a la presidencia de la Junta por parte de la coalición Por Andalucía --que aglutina a IU, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz-- en dichos comicios autonómicos del año que viene.

El portavoz parlamentario adjunto socialista ha trasladado su "satisfacción" por "que los compañeros de nuestra izquierda hayan decidido reconocer en la figura de Maíllo el liderazgo que necesita la izquierda en Andalucía de cara a aglutinar un proyecto político de cara a las próximas elecciones".

"Nos satisface, nos complace y, evidentemente, nos alegramos", ha zanjado Rafael Recio para finalizar su valoración sobre la candidatura de Maíllo.