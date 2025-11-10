PSOE-A contrapone las movilizaciones por la sanidad con la "película" del Congreso del PP-A donde "se encerró" Moreno

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha valorado este lunes "muy positivamente" el desarrollo de las manifestaciones de este pasado domingo en las que decenas de miles de andaluces salieron "a la calle" en las ocho capitales de provincia "para defender la sanidad pública y exigir una de calidad", y ha contrapuesto esas movilizaciones con la "película" del Congreso del PP-A celebrado este pasado fin de semana en Sevilla y en el que "se encerró" el presidente de la Junta y de dicha formación, Juanma Moreno.

Así lo ha señalado el secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha subrayado que quienes se manifestaron este domingo reclamaron la "dimisión" de Juanma Moreno, a quien ven como "el responsable del desastre" y la "deriva de la sanidad pública" en Andalucía.

El representante del PSOE-A ha remarcado que "cuando los andaluces salen a la calle lo hacen porque entienden que hay un colapso de la sanidad" en Andalucía, "porque no quieren ver morir la sanidad pública" de la comunidad y no se resignan "a ver lo que está ocurriendo".

"Ayer, Andalucía dijo 'no' a las chapuzas del presidente de la Junta y a ese elenco de consejeros que ha ido eligiendo" para "seguir las instrucciones" de "destrozar y detonar la sanidad pública de nuestra tierra", ha aseverado Alejandro Moyano antes de agregar que "PP y sanidad pública son incompatibles, son dos términos que no casan y que no pegan ni con pegamento".

En esa línea, ha sostenido que quienes este domingo se manifestaban para "defender la sanidad pública" representaban a la Andalucía "de verdad, la real", en contraposición con esa "otra Andalucía", encabezada por Juanma Moreno, que "se encierra en su congreso político durante dos días para hablar de ellos mismos y no escuchar la realidad de lo que ocurre en nuestra tierra".

MORENO, "AUSENTE Y ALEJADO DE LA REALIDAD"

Así, Moyano ha considerado que el Congreso del PP-A "ha demostrado que Moreno está ausente y alejado de la realidad y del sufrimiento de la gente", y ha criticado que el presidente de la Junta "se niega a escuchar lo que grita la gente en la calle".

Para el responsable socialista, el Congreso del PP-A "ha sido una película" protagonizada por Moreno en la que "todo es artificial", una "operación de maquillaje" de un presidente de la Junta que "se encuentra cada vez más desgastado y más puesto en cuestión que nunca".

Además, Moyano ha criticado que "el escándalo sanitario" de los cribados de cáncer "ha pasado inadvertido" en dicho congreso, en el que no ha habido "ni una palabra" sobre esa cuestión ni sobre "las mujeres afectadas".

El representante del PSOE-A ha sostenido que, como "no puede presumir de su gestión", Moreno se dedicó en el Congreso del PP-A a "atacar frontalmente" a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero --de quien ha augurado que "será la próxima presidenta de la Junta--, y ha criticado que los 'populares' andaluces han señalado en su congreso que "van a seguir la hoja de ruta que marcaron desde el día que entraron en el Palacio de San Telmo" en relación a la sanidad.

Al hilo, ha criticado que Moreno considerase "un bulo" que se está llevando a cabo una "privatización de la sanidad" en Andalucía, tras "derivar" desde la Junta "4.600 millones de euros a la sanidad privada", o cuando hay "dos millones de personas en lista de espera" en la sanidad pública, siendo Andalucía "la comunidad autónoma que más personas tiene" en ellas y donde los pacientes esperan más días para ser operados, según ha afeado Alejandro Moyano.

Para el representante socialista, estas listas de espera están "premeditadas" por parte del Gobierno del PP-A, desde la premisa de que, "cuanta más grande sea la lista de espera, más oportunidades tendrá Moreno Bonilla de abrirle las puertas a la sanidad privada".

Ha remarcado que "contra todo esto es contra lo que el PSOE y muchos andaluces salieron" este domingo a las calles a decir "que esto no puede seguir ocurriendo en nuestra tierra", poniendo "frente al espejo y contra las cuerdas al Gobierno de Moreno, porque no tiene sentido ni perdón que haya andaluces que estén muriendo por culpa de la gestión sanitaria" del Ejecutivo andaluz del PP-A, según ha aseverado Alejandro Moyano.

DIFERENCIAS DE "MODELOS" ENTRE PP-A Y PSOE-A

En esa línea, el dirigente socialista ha contrapuesto el "modelo" del PP-A que "se esconde entre aplausos en su propio congreso", con el del PSOE-A, que "sale a la calle de la mano de los andaluces para reivindicar los derechos que consideramos nuestros y de los que no tenemos que ser despojados", y ha avisado de que los socialistas van a "volver a poner a los andaluces en el centro de la política, y no al dinero y a los intereses de unos cuantos".

Tras criticar que "la nueva normalidad" en Andalucía "ha llegado a ser ya que vas a pedir cita con tu médico de cabecera y tienes que tardar 20 ó 30 días en ser atendido", el representante del PSOE-A ha enfatizado que los andaluces no quieren "un Gobierno que nos mienta y que aplique ante cualquier problema el 'manual del Ventorro', que no es otro que el de minimizar el problema, ocultar la verdad y culpar a las víctimas", ha añadido.

Los socialistas tampoco quieren un Gobierno que "vete comisiones de investigación en el Parlamento" como la que los grupos del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante han solicitado en relación a los programas de cribado de cáncer, según ha continuado Alejandro Moyano, que en ese punto ha criticado como "el colmo" que el PP-A "vete que una asociación como Amama --de mujeres con cáncer de mama-- vaya a la casa de los andaluces --el Parlamento-- a hablar y a tener voz" en el marco de las comparecencias de agentes sociales sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de 2026.

Tras urgir al PP-A "una rectificación inmediata" para que Amama "pueda ir al Parlamento de Andalucía a hablar", Alejandro Moyano ha insistido en describir a Moreno como un presidente "ausente, alejado absolutamente de la realidad, que pisa moqueta entre bambalinas en San Telmo, pero que cierra muy bien las ventanas y las puertas de su despacho para no escuchar lo que la gente grita en la calle".

Frente a ello, ha defendido que el PSOE-A "lo tiene claro" y "Andalucía necesita menos Moreno Bonilla y más María Jesús Montero, una líder que sea capaz de reconstruir una Andalucía que está siendo destrozada por el PP y la derecha" con una "política privatizadora".

"No nos vamos a callar", ha proclamado el representante del PSOE-A, para quien "la gente se ha dado cuenta de lo que significa tener a la derecha gobernando tu tierra, y está harta", y ha querido trasladar al PP-A y a Moreno el mensaje de que "no pueden seguir encerrados en su burbuja de cristal" y "tienen que escuchar lo que dicen los andaluces".

Alejandro Moyano ha finalizado advirtiendo de que los socialistas andaluces no se van a resignar ni a permitir "que andaluces se queden en el camino, ni las políticas que desarrolle el Gobierno sean tan dañinas para nuestra tierra", de forma que haya "andaluces que no tengan la posibilidad de seguir adelante", de modo que desde el PSOE-A seguirán "en la calle con la gente, escuchando piel con piel y dándole voz a todas aquellas personas que se sienten ninguneadas y silenciadas por la Junta de Andalucía y por Moreno Bonilla", ha zanjado el dirigente socialista.