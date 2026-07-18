El PSOE de Córdoba afea que el alcalde "devuelva fondos" del Imgema tras "años incumpliendo las inversiones prometidas"

Archivo - El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Joaquín Dobladez. - PSOE DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que el gobierno de José María Bellido "ha vuelto a demostrar su incapacidad" para gestionar los recursos públicos al "devolver fondos" del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema) tras "años incumpliendo las inversiones prometidas", una decisión que el Gobierno local "ha tratado de ocultar presentándola como una aportación al Plan de Estabilidad".

Para el concejal socialista, Joaquín Dobladez, esta operación no responde a una buena gestión económica, sino que evidencia que el Gobierno municipal "ha sido incapaz de ejecutar las inversiones previstas para el Jardín Botánico y las políticas de educación ambiental", según ha precisado la formación en una nota.

"Lo que Bellido vende como una aportación al Plan de Estabilidad no deja de ser dinero que no ha sabido invertir. Es el reconocimiento de un nuevo fracaso en la ejecución de los proyectos comprometidos con la ciudad", han señalado los socialistas.

Desde el Grupo Municipal Socialista han añadido que esta situación "no es un hecho aislado". Año tras año, el gobierno del PP incorpora al presupuesto proyectos para el Imgema "que después no ejecuta, repitiendo anuncios, consignando partidas económicas y generando expectativas que nunca llegan a materializarse". "Cada año se repite el patrón, se devuelve dinero sin ejecutar de los organismos autónomos mientras se infrafinancia a las empresas públicas", han agregado.

Por otro lado desde el Imgema se plantea una modificación del anexo de inversiones. El propio expediente justifica que La Asomadilla se anula porque el deterioro detectado "obliga a un estudio previo de GMU y se desconoce cuándo podrán iniciarse las obras". También ha señalado que los Molinos "dejan de ser prioritarios tras las inundaciones sufridas".

Al hilo, el PSOE ha considerado "especialmente preocupante" que el Imgema, un "organismo clave" para la conservación del patrimonio natural, la investigación botánica y la educación ambiental, vea "cómo se acumulan los retrasos y la falta de inversiones mientras la ciudad afronta importantes retos relacionados con el cambio climático, la biodiversidad y la creación de espacios verdes".

En suma, los socialistas han exigido al Gobierno municipal que "abandone la política de los anuncios incumplidos" y presente un calendario real de ejecución de las inversiones pendientes en el Imgema, con plazos, financiación garantizada y mecanismos de seguimiento "que permitan conocer el grado de cumplimiento de cada proyecto".