El PSOE de Córdoba afea "colapso" de la oficina de atención ciudadana y exige transformación integral del servicio

Archivo - Imagen de archivo de la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha recriminado la situación de "evidente colapso" que atraviesa desde hace meses la Oficina de Atención Ciudadana, un problema que está afectando de manera directa tanto a la ciudadanía como a los trabajadores del servicio.

Tal y como ha indicado la formación en una nota, González ha avanzado el contenido de una moción que el PSOE elevará esta semana a pleno que recoge los retrasos acumulados en la concesión de citas, que se prolongan en el tiempo "sin una solución efectiva", así como "la incapacidad" del actual modelo para "garantizar una atención ágil, cercana y de calidad". A esta situación se suman las "constantes incidencias" en el programa de gestión y registro utilizado por el personal municipal, cuyo mal funcionamiento "provoca interrupciones continuas, ralentiza los trámites y agrava la saturación existente".

"Este escenario ha dejado de ser coyuntural para convertirse en una problemática estructural", ha afirmado la viceportavoz socialista, quien ha alertado del "aumento exponencial de las colas a las puertas de la sede de Gran Capitán, con tiempos de espera inasumibles y un desgaste creciente del personal".

Especial gravedad presenta la situación en el área de Estadística y, en particular, en la gestión del Padrón Municipal. González ha precisado que el Grupo Municipal Socialista lleva meses "alertando del retraso acumulado", agravado en las semanas previas a la convocatoria de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. "Estamos ante una de las problemáticas más recurrentes en la relación de la ciudadanía con la administración local, y los datos lo confirman, en los últimos tres años, las reclamaciones vinculadas al colapso del Padrón se han duplicado", ha subrayado.

Ante ello, la viceportavoz socialista ha insistido en que el Consistorio cordobés que debe garantizar un modelo de atención ciudadana "moderno, eficiente y verdaderamente accesible". "El actual sistema, centralizado en un único punto y basado en una estructura informática deficitaria, no responde a las necesidades reales de la población ni a los principios de igualdad y proximidad que deben regir la gestión pública", ha explicado.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha considerado como "imprescindible" una "transformación completa" del servicio, con medidas urgentes y una visión integral que permita construir un modelo de atención ciudadana eficaz, cercano y digno, tanto para la ciudadanía como para el personal municipal.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una propuesta para impulsar la desconcentración de la atención ciudadana, incorporando "de forma real y completa" los centros cívicos como puntos de atención directa y garantizando un servicio homogéneo y coordinado en todos ellos.

Además, han solicitado el incremento del personal destinado al servicio, ampliando horarios y puntos de atención presencial para reducir tiempos de espera, mejorar la calidad del servicio y aliviar la sobrecarga actual; así como desarrollar una sede electrónica más útil, accesible e intuitiva, que facilite la realización de trámites, reduzca la dependencia de la atención presencial y mejore la eficiencia administrativa.

Al hilo, González ha puesto de manifiesto que la moción socialista rechaza la externalización del servicio de atención telefónica, por lo que exige que se garantice su gestión íntegramente pública, con personal municipal cualificado y bajo criterios de proximidad, calidad y transparencia.

Además, entre los acuerdos que propone figuran la recuperación de un modelo de atención presencial sin limitaciones, donde la cita previa sea voluntaria y no obligatoria, asegurando el acceso universal e inmediato a los servicios municipales, y la creación de unidades de atención ciudadana especializada en determinados servicios con el fin de "mejorar la respuesta a las necesidades específicas de la ciudadanía".

"Merecemos un modelo de atención ciudadana que funcione y que esté a la altura de Córdoba", ha concluido Mamen González, quien ha reiterado el compromiso del Grupo Municipal Socialista con la defensa de unos servicios públicos "de calidad, accesibles y centrados en las personas".