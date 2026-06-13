El PSOE de Córdoba afea la "dejadez" del PP al permitir la contraprogramación que "perjudica" al Festival de la Guitarra

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal, ha recriminado la "falta de gestión y de voluntad política" del Gobierno municipal del Partido Popular al permitir que hasta seis conciertos del ciclo Córdoba Live coincidan con la programación oficial del Festival de la Guitarra 2026, una situación que, a juicio del PSOE, "perjudica gravemente a uno de los eventos culturales más importantes y prestigiosos de la ciudad".

Según una nota de prensa remitida por el grupo socialista, Bernal ha criticado que el PP "ha sido incapaz de defender los intereses del Festival de la Guitarra, permitiendo una contraprogramación totalmente evitable que puede restar público, visibilidad y protagonismo a un certamen que es una de las grandes señas de identidad culturales de Córdoba".

Asímismo, los consejeros socialistas del IMAE han considerado "incomprensible" que el Ayuntamiento "no aprovechara" las negociaciones mantenidas con la empresa organizadora de Córdoba Live para impedir estas coincidencias. Así, ha señalado que "el Gobierno municipal tenía en su mano evitar este problema y no lo ha hecho. Ha demostrado una absoluta falta de planificación y una preocupante pasividad".

Además, la edil socialista ha concretado que el Festival de la Guitarra finaliza el 11 de julio, mientras que Córdoba Live dispone de más de un mes y medio adicional, hasta el 31 de agosto, para desarrollar su programación. "No existe ninguna justificación para concentrar conciertos en fechas que coinciden con el Festival de la Guitarra cuando había margen más que suficiente para programarlos posteriormente", ha afirmado Bernal.

En este contexto, para la concejala socialista, resulta "especialmente grave" porque el Consistorio ha sido un "actor imprescindible" en la organización de Córdoba Live, gestionando la cesión de los terrenos de El Arenal y autorizando las condiciones de seguridad y montaje de las instalaciones. "Si el PP negoció con la empresa aspectos logísticos y administrativos, también podía y debía haber defendido el interés general de la ciudad y exigir que no se celebraran conciertos en las mismas fechas que el Festival de la Guitarra", ha subrayado Bernal.

Las coincidencias afectan a varias jornadas del festival. El 27 de junio coincidirán el concierto de 'Brothers in Band' en el Gran Teatro y la actuación de 'Talentos Cordobeses' en El Arenal. El 4 de julio se solaparán la actuación del guitarrista cordobés José Antonio Rodríguez en el Gran Teatro, otro de metal en la Axerquía y el concierto de 'La Oreja de Van Gogh'.

La situación alcanzará su "máxima expresión" el 10 de julio, cuando el Festival de la Guitarra ofrezca las actuaciones de Leonor Watling y Leo Sidran, un homenaje a Paco de Lucía en la Axerquía, mientras que Córdoba Live programará en el Arenal a Chayanne, uno de los artistas con mayor capacidad de convocatoria. El 11 de julio, día de clausura del festival, volverán a coincidir espectáculos de ambas programaciones.

"El PP vuelve a demostrar que carece de un proyecto cultural para Córdoba. En lugar de proteger y fortalecer un festival con más de cuatro décadas de historia y reconocimiento internacional, permite que compita en desigualdad de condiciones con otros eventos cuya programación podía haberse organizado sin interferir en las fechas del Festival de la Guitarra", ha lamentado Bernal.

En esta línea, la concejala socialista ha exigido al Gobierno municipal que explique "por qué no actuó para evitar esta situación" y que, de cara a futuras ediciones, "establezca criterios claros de coordinación entre los grandes eventos musicales de la ciudad" para impedir que vuelva a producirse una contraprogramación que "perjudica directamente a la oferta cultural pública y a la imagen de Córdoba".

"El Festival de la Guitarra merece una defensa firme por parte de quienes lo gestionan. Lo ocurrido en 2026 es el resultado de una mala gestión política y de una preocupante falta de compromiso con uno de los mayores patrimonios culturales de nuestra ciudad", ha concluido Bernal.