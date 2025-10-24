El PSOE de Córdoba afea al Gobierno municipal la "desastrosa gestión" sobre la restauración del Alcázar

Archivo - Córdoba.- El PSOE reclama "mejoras" en movilidad y transporte público en Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos - PSOE DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha criticado este viernes que el uno de los principales reclamos monumentales de la capital, como es el Alcázar, lleva cuatro meses cerrado por la "desastrosa gestión" del Gobierno municipal del PP que, ha afirmado, presentó el pasado 20 de octubre una modificación del proyecto de obra de parte de la restauración del Alcázar que incrementa los gastos iniciales en un 41,3%, causa por la cual, actualmente, se han tenido que paralizar parte de las obras.

"Durante los últimos seis años que gobierna el PP en el Ayuntamiento, su falta de voluntad política, su incapacidad de priorizar lo importante y la falta de presupuesto para el patrimonio han hecho que el Alcázar esté hoy cerrado desde el 4 de julio", ha afirmado la edil, que agrega que los técnicos del Ayuntamiento no han podido realizar una buena gestión "porque el partido del PP que gobierna no ha presupuestado suficiente dinero para atender adecuadamente el monumento".

Según ha recalcado la formación socialista en una nota, Bernal ha señalado que el pasado 4 de julio, cuando el PSOE registró una moción que ponía de manifiesto "el mal estado de conservación e inversión" en el Alcázar, "el Gobierno del PP decidió cerrar el monumento".

El Alcázar, ha referido la concejala, tiene numerosos espacios diferenciados y "no tenía por qué haber sufrido un cierre integral". "Podía haberse intervenido por partes, dejando siempre espacios interiores abiertos, pero se ha dado lugar a un deterioro tan significativo que ha habido que cerrar el monumento entero", ha manifestado Bernal.

En este sentido, la concejala socialista ha informado de que el PSOE ha hecho uso del sistema que tiene el Icomos España para comunicar "una gestión ineficaz" del Gobierno local del PP sobre el Alcázar, enviándoles la moción presentada en Pleno en julio pasado donde exponen las evidencias de la situación actual del monumento.

"El tiempo sí importa en un monumento como éste, que no debería estar cerra- do en su totalidad y que supone un perjuicio para los visitantes de Córdoba", ha insistido, añadiendo que los turistas van al Alcázar como segundo monumento después de la Mezquita-Catedral.

A todo ello, Bernal ha agregado que el Salón de los Mosaicos es usado como enclave de celebración de bodas, y que hasta ahora, y de modo provisional, se están haciendo en la entrada de los jardines, lo que podría quedar en suspenso con el cambio de climatología.