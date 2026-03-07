El PSOE de Córdoba afea que el IMAE cerró 2025 con tres millones de remanente "pese a carencias de teatros municipales"

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reprobado la "mala gestión" del Gobierno municipal del PP en los teatros municipales Góngora, Gran Teatro y Axerquía, una administración económica que la edil extiende a todo el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE), al que le ha sobrado en el año 2025 casi tres millones de euros en el presupuesto.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, al finalizar febrero se publicó el decreto sobre la aprobación de la liquidación del presupuesto del IMA del ejercicio económico del año 2025, con una liquidación de remanente de tesorería positivo en los gastos generales de 2.987.442, 32 euros, cuando todo el presupuesto ascendía a 6.716.240 euros más 500.000 euros para inversiones, o sea 7.216.400 millones de presupuesto.

"Desde el PSOE preguntamos por qué no se ha gastado un 41,39 por ciento de los fondos previstos cuando el Gran Teatro, por ejemplo, necesita mejoras urgentes en camerinos y en otras zonas del escenario, por lo que parte de esta cantidad podría haberse invertido en estas mejoras de infraestructura", ha indicado Bernal.

En esta línea, la concejala ha agregado que este montante podría haber sido utilizado en los tres espacios artísticos para así garantizar un mejor servicio cultural a los cordobeses.