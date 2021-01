El PSOE de Córdoba afirma que la Consejería de Salud es "la única responsable" de las incidencias en la vacunación

CÓRDOBA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Salud del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía, el parlamentario cordobés Jesús María Ruiz, se ha referido este miércoles a las incidencias en el proceso de vacunación en el Área Sanitaria Norte de Córdoba, donde varios alcaldes y funcionarios han sido vacunados contra el Covid-19 cuando no estaba previsto, y ha afirmado que, de lo ocurrido, "la única responsable es la Consejería de Salud".

En este sentido y en un comunicado, Ruiz ha asegurado que "no se puede permitir que estén improvisando en la vacunación, y es obligación de la Consejería tener previstas y resueltas todas estas incidencias, porque es la responsable, y como tal debe dar respuesta y solucionarlo".

Según ha señalado Ruiz, "lo que ha ocurrido en el Área Norte de Córdoba en el proceso de vacunación y la administración de dosis a alcaldes o funcionarios no es ni más ni menos que fruto del descontrol y la incompetencia con la que está gestionando el Gobierno de la Junta de Andalucía la pandemia, en general, y la vacunación, en particular".

"La Consejería de Salud --ha explicado-- ha enviado a equipos para vacunar sin tener perfectamente regulado cualquier incidencia que pueda surgir, hasta el punto que fueron los profesionales sanitarios los que, antes de desperdiciar dosis, llamaron a diferentes personas para administrárselas".

Ruiz ha añadido que los socialistas no solo exigen "que se lleve a cabo una investigación sobre los sucedido", sino que reclaman también "que se explique de forma clara al conjunto de la sociedad por qué se ha producido esta incidencia y qué otras pueden estar ocurriendo".

A este respecto, Ruiz ha pedido saber "si se está preservado la cadena de frío de las vacunas, si se están transportando adecuadamente, qué se está haciendo con las dosis sobrantes, y qué ha hecho la Consejería para poder subsanar estas incidencias y para aplicar esas dosis que sobran".

"Tenemos conocimiento --ha subrayado-- de que hay muchas otras incidencias y eso ocurre porque la Consejería de Salud ha encargado a Bidafarma el transporte de la vacuna, no ha preparado a personal para administrar las dosis y no había protocolos adecuados", criticando Ruiz también que "Andalucía no haya administrado aún el total de vacunas recibidas, porque, cada día que pasa y no se inmuniza a personas de riesgo, es día que ponen en peligro la vida de estas personas".