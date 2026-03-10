El PSOE de Córdoba apoya a las AMPA de Educación Especial ante el decreto de la Junta sobre edad máxima de permanencia

Crespín y Ruiz (centro), ante la sede provincial de su partido, con representantes de las AMPA de colegios de Educación Especial de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el parlamentario andaluz socialista por Córdoba, Antonio Ruiz, han expresado este martes su apoyo a las AMPA de colegios de Educación Especial de Córdoba, "que llevan tres años reclamando cambios en la normativa andaluza sobre la edad máxima de permanencia en los centros del alumnado de esta modalidad".

Ello se debe, según ha informado el PSOE en una nota, a que "el actual decreto" del Gobierno andaluz del PP "es injusto y discriminatorio, porque obliga a algunos estudiantes a abandonar el sistema educativo antes que otros sólo por el mes concreto en que cumplen 21 años".

Así se lo han trasladado a Crespín y Ruiz representantes de las AMPA de los colegios de Educación Especial Santo Ángel y María Montessori, en Córdoba capital; el Niño Jesús, en Cabra, y el Manuel Benítez, en Palma del Río, en una reunión en la que también les han comentado que, "según la norma, los alumnos que cumplen 21 años entre enero y agosto deben dejar el centro ese mismo curso".

Sin embargo, los alumnos que cumplen 21 años "entre septiembre y diciembre pueden permanecer un año más, lo que provoca diferentes oportunidades educativas e incluso que algunos abandonen con 20 años sin haber cumplido aún los 21".

Los socialistas han dicho compartir con las familias que "esta regulación excluye a un alumnado especialmente vulnerable, que ya tiene un recorrido educativo más corto que el resto", y han señalado que "en otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, la permanencia ha sido ampliada hasta los 22 años", que es lo que solicitan que haga la Junta de Andalucía.

Así, Crespín y Ruiz han apoyado la petición al Gobierno andaluz, que preside el popular Juanma Moreno de que "se modifique urgentemente el decreto, para que todos los alumnos y alumnas que cumplan 21 años durante el año puedan permanecer un curso más y finalizar el año natural en que cumplan 22 años, evitando así discriminaciones y garantizando igualdad, equidad e inclusión educativa".