El PSOE de Córdoba apoya que las cuidadoras figuren como un "pilar esencial" en la reforma de la Ley de Dependencia

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha mantenido un encuentro con representantes en la provincia de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales para conocer las enmiendas que el colectivo presentará durante la tramitación de la reforma de la Ley de Dependencia, con el objetivo de que las personas cuidadoras principales sean reconocidas como un "pilar esencial del sistema de cuidados".

Durante la reunión con Rocío Rosas, miembro del colectivo en la provincia, Crespín recogió las propuestas de la plataforma plasmadas en un documento y trasladó a Rocío Rosas su "firme compromiso" para defender estas reivindicaciones en los ámbitos parlamentarios donde se debata la norma. Asimismo, se comprometió a establecer vías de diálogo con otras fuerzas políticas para sumar apoyos que permitan incorporar estas mejoras al texto legislativo, según ha precisado la formación en una nota.

"La voz de las personas cuidadoras debe formar parte de esta reforma. Son quienes conocen la realidad de la dependencia desde la experiencia diaria y quienes sostienen, con un enorme esfuerzo personal y familiar, una parte fundamental del sistema de cuidados", ha señalado Crespín.

Durante el encuentro, la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales expresó su "preocupación" por el rumbo que está tomando la reforma de la Ley de Dependencia. El colectivo ha considerado que el nuevo texto hace énfasis en el desarrollo de los cuidados profesionales y en figuras como la asistencia personal, mientras continúa "sin reconocer suficientemente" a las cuidadoras principales, que califican como "la base invisible del sistema" y que, en su mayoría, son mujeres que prestan cuidados de larga duración en el entorno familiar.

Según ha trasladado Rocío Rosas, miles de cuidadoras sostienen actualmente el sistema de dependencia "sin recibir un reconocimiento acorde a la responsabilidad que asumen, compatibilizando en muchos casos el cuidado con su empleo o renunciando a su desarrollo profesional durante años, con las consecuencias que ello tiene sobre su economía, su cotización a la Seguridad Social y su futura pensión". A ello se suma, según han valorado, la "falta de participación del colectivo en los órganos donde se diseñan las políticas públicas de cuidados y el hecho de que las propuestas que trasladaron el pasado año no hayan sido incorporadas al proceso de reforma".

Entre las principales enmiendas planteadas por la Plataforma figuran el reconocimiento legal de la figura de la persona cuidadora principal; una prestación económica vinculada al grado de dependencia y equiparada al esfuerzo real que supone el cuidado continuado; la compatibilidad de las prestaciones con otros recursos asistenciales; la creación de un Estatuto de la Persona Cuidadora Principal que garantice derechos sociales, laborales y de protección; y mejoras en las cotizaciones a la Seguridad Social y en el acceso a la jubilación.

Además, se encuentra entre sus demandas la solicitud de apoyo psicológico y económico cuando fallece la persona dependiente; mecanismos que aseguren la continuidad de los cuidados cuando la cuidadora enferma; políticas específicas de reincorporación al mercado laboral y una simplificación administrativa mediante una ventanilla única para todas las prestaciones relacionadas con la dependencia. Asimismo, reclaman una "red suficiente" de recursos públicos --centros de día, residencias y viviendas tuteladas-- especialmente destinada a personas con gran dependencia menores de 65 años.

De este modo, Crespín ha abundado en que muchas de estas propuestas persiguen el objetivo de "dignificar los cuidados y garantizar que quienes los prestan no vean comprometido su proyecto vital por asumir una responsabilidad que beneficia al conjunto de la sociedad".

"Una sociedad que aspira a fortalecer su Estado del bienestar no puede seguir descansando sobre el sacrificio silencioso de miles de mujeres. Debemos avanzar hacia un sistema que reconozca, proteja y acompañe a quienes cuidan, porque cuidar también merece derechos", ha agregado.

RETICENCIAS DE PP Y VOX

Además, la dirigente socialista ha subrayado que Andalucía afronta un "importante reto demográfico" marcado por el envejecimiento de la población, la despoblación y la dispersión territorial, circunstancias que "incrementan la demanda de cuidados de larga duración y hacen aún más necesario reforzar el apoyo institucional a las personas cuidadoras". Al hilo, ha alertado de "la resistencia y la oposición" a la reforma de la Dependencia de los partidos que sustentan el Gobierno en Andalucía, PP y Vox, que siempre han defendido que la Ley de Dependencia "no es sostenible".

Por su parte, Rosas ha agradecido la receptividad mostrada por la secretaria general del PSOE de Córdoba y ha valorado el compromiso adquirido para "trasladar las reivindicaciones del colectivo al debate parlamentario y favorecer el diálogo con otras formaciones políticas".

Con este encuentro, el PSOE de Córdoba ha reafirmado su voluntad de "mantener un diálogo permanente con los colectivos sociales y de contribuir a que la futura Ley de Dependencia avance hacia un modelo más justo", que reconozca "tanto los derechos de las personas dependientes como los de quienes hacen posible, cada día, su atención y bienestar".