PSOE de Córdoba apuesta por "exprimir al máximo" oportunidades de la Base Logística para liderar la reindustrialización

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz. - PSOE

CÓRDOBA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha defendido este viernes "la necesidad de que Córdoba exprima al máximo y aproveche de forma decidida" la transformación industrial y logística que supondrá la implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra, reclamando que "el Consistorio esté a la altura de las circunstancias y actúe como motor, y no como freno, del desarrollo económico de la ciudad".

En una nota, Ortiz ha señalado que "la llegada de la Base Logística marca un antes y un después para Córdoba y supone una oportunidad histórica para impulsar un nuevo modelo de ciudad basado en la industria, la logística avanzada, la innovación y el empleo de calidad".

"La reindustrialización de Córdoba ya está en marcha gracias a la Base Logística del Ejército de Tierra; ahora se trata de no desperdiciar esa oportunidad y de acompañarla con políticas públicas ambiciosas desde lo local", ha afirmado.

El edil socialista ha advertido de que "el Ayuntamiento debe asumir un papel activo para atraer y consolidar proyectos industriales vinculados a este nuevo ecosistema productivo". "No basta con que la Base Logística llegue a Córdoba", ha subrayado, para remarcar que "es imprescindible generar un entorno favorable para que industrias auxiliares, empresas tecnológicas y proyectos logísticos decidan instalarse aquí".

En este sentido, Ortiz ha reclamado "la puesta en marcha de un acelerador de trámites administrativos que permita reducir la burocracia y agilizar licencias, autorizaciones y procedimientos para las industrias que quieran implantarse en la ciudad". "El Ayuntamiento no puede ser un obstáculo", ha dicho, para apuntar que "tiene que convertirse en un incentivo más para invertir en Córdoba".

EL PAPEL DEL IMDEEC Y LA GMU

Asimismo, el concejal socialista ha defendido "una mayor implicación del Imdeec y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en la información, asistencia y acompañamiento a las empresas industriales". "Imdeec y GMU deben trabajar de forma coordinada para ofrecer asesoramiento, facilitar suelo industrial, resolver dudas y acompañar a las empresas desde el primer momento", ha indicado Ortiz, quien ha apostillado que "esa colaboración es clave para que Córdoba sea competitiva".

El concejal ha insistido en que "esta transformación industrial debe ir acompañada de políticas de formación y empleo que conecten directamente con las necesidades reales del nuevo tejido productivo". "La Base Logística y las industrias asociadas demandarán perfiles cualificados", ha aseverado, enfatizando que "hay que anticiparse, coordinar la formación profesional y universitaria y garantizar que el empleo que se genere sea estable, digno y con derechos".

Desde el PSOE, el edil ha criticado que "el actual gobierno municipal del PP carece de una estrategia clara para aprovechar este cambio de modelo y se limita a una gestión pasiva, sin ambición industrial ni visión de futuro". Frente a ello, ha apoyado que "el Ayuntamiento lidere la reindustrialización sostenible de Córdoba y apueste por un desarrollo económico equilibrado y generador de oportunidades".

"Córdoba tiene una oportunidad histórica con la Base Logística del Ejército de Tierra", ha sostenido, para declarar que "tiene suelo, talento y una posición estratégica privilegiada", pero "no puede permitirse perder tiempo, ni dejar pasar inversiones por falta de liderazgo o exceso de burocracia", ha afirmado Ortiz.

Ante ello, el concejal ha reafirmado "el compromiso del PSOE con una Córdoba que aproveche la reindustrialización ya en marcha, que esté a la altura del momento histórico que vive la ciudad y que convierta el Ayuntamiento en un aliado del empleo, la industria y el futuro". "El futuro de Córdoba no se improvisa: se construye con decisión, planificación y voluntad política", ha expresado.