El PSOE de Córdoba apunta que Moreno "desmantela la escuela pública" con "menos aulas y falta de docentes"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha criticado que el nuevo curso escolar ha comenzado en la provincia "con menos recursos, entre ellos el cierre de más de una treintena de nuevas aulas públicas, falta de planificación y más costes para las familias", y ha exigido al Gobierno de Juanma Moreno que "deje de recortar la educación pública y aproveche la bajada de la natalidad para mejorar la calidad de la enseñanza".

Según ha concretado la formación en una nota, Crespín ha señalado que los datos trasladados por las organizaciones sindicales dibujan "un inicio de curso muy preocupante", con 176 docentes que no estaban incorporados en los centros de Infantil y Primaria al comienzo del curso y otros 145 profesionales que faltaban en los institutos de la provincia.

"No estamos ante un problema de falta de profesorado, sino ante una falta de previsión y de planificación de la Junta de Andalucía, que conoce con antelación las necesidades de los centros y, aun así, no garantiza que las plantillas estén completas desde el primer día", ha afirmado.

Además, la dirigente socialista ha advertido de que esta "falta de personal" está teniendo "consecuencias directas" en el funcionamiento de los centros y en la atención al alumnado. "No puede ser que haya colegios que comiencen el curso con varias sustituciones sin cubrir o que docentes especialistas tengan que compartir centros cuando precisamente estamos hablando de una etapa en la que la atención personalizada es fundamental", ha señalado.

A juicio de Crespín, "especialmente grave" es la situación de la atención a la diversidad. Los datos sindicales apuntan a que el alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo ha aumentado un 50,8% entre los cursos 2015-2016 y 2024-2025, hasta alcanzar los 10.635 alumno, mientras que los puestos de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación han crecido aproximadamente un 17%. "La Junta no puede presumir de inclusión mientras los profesionales están sobrecargados y tienen que atender en ocasiones a varios centros", ha reprochado.

Al hilo, la secretaria general del PSOE cordobés ha criticado la "pérdida continuada" de unidades públicas. Según los datos recogidos en el informe sindical, la provincia ha perdido casi un 18% de sus unidades públicas de Infantil y Primaria entre los cursos 2009-2010 y 2024-2025, mientras que este mismo curso desaparecen alrededor de nuevas unidades en distintos municipios de Córdoba.

Así, ha indicado que a las 300 aulas suprimidas en la provincia desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz se suman este curso otras 36 nuevas unidades desaparecidas, un "ataque a la educación pública" que Crespín ha tildado de "especialmente preocupante" en los municipios rurales. "Moreno habla constantemente de luchar contra la despoblación, pero cuando tiene una oportunidad para fortalecer los servicios públicos que fijan población en nuestros pueblos, hace justamente lo contrario, cierra aulas y reduce recursos", ha criticado.

"La bajada de la natalidad debe ser una oportunidad para bajar las ratios, reforzar las plantillas y ofrecer una atención más personalizada, no una excusa para ahorrar dinero a costa de la escuela pública", ha defendido.

Crespín también ha alertado de las ratios apuntadas por los sindicatos, con aulas que suman 26, 27 y hasta 28 alumnos en Infantil y Primaria, así como grupos de 32 alumnos en Secundaria y de 37 en Bachillerato en determinados centros de la provincia. "Estas cifras son incompatibles con una educación de calidad y dificultan especialmente la atención al alumnado con necesidades educativas", ha apuntado.

"Cuando una familia lleva a su hijo o hija a un colegio público espera que haya suficientes docentes, aulas dimensionadas adecuadamente y recursos para atender a cada alumno en función de sus necesidades. Lo que no puede encontrarse es una Administración que llega tarde a las sustituciones, que mantiene ratios elevadas y que elimina unidades", ha añadido.

Asimismo, la dirigente socialista ha mostrado su preocupación por la evolución de la Formación Profesional. Según los datos sindicales, la red pública ha pasado de escolarizar al 71,7% del alumnado de FP en Córdoba en el curso 2009-2010 al 63,4% en 2024-2025, mientras que la oferta privada ha incrementado su peso del 3% al 22,2%.

Para Crespín, "no es razonable que una enseñanza estratégica para el futuro laboral de nuestros jóvenes tenga cada vez más peso en la iniciativa privada". En este punto, ha contrapuesto que, desde que gobierna Moreno, el PP ha cerrado alrededor de 2.800 aulas en Andalucía en Infantil y Primaria mientras que la escuela privada-concertada mantiene todas sus unidades y aumenta el presupuesto en 1.100 millones de euros para este curso.

Por ello, ha reclamado a la Junta "un verdadero plan de expansión de la FP pública, con plazas suficientes, financiación estable y una oferta que garantice que ningún joven vea condicionado su futuro por la capacidad económica de su familia".

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha señalado también el impacto que las decisiones del Gobierno andaluz tienen directamente sobre las economías familiares. "Mientras la Junta recorta unidades y recursos, las familias siguen soportando el encarecimiento de servicios esenciales para la conciliación", ha afeado, en referencia a la subida del precio del aula matinal y de los comedores escolares.

A ello se suma, ha indicado, el problema de la climatización de los centros educativos. "Un año más afrontamos el inicio y el final del curso con temperaturas elevadas en colegios e institutos y sin que la Junta haya puesto en marcha un plan suficientemente ambicioso para resolver de una vez un problema que afecta al bienestar del alumnado y del profesorado", ha afirmado.

Al hilo, Crespín ha reclamado al Gobierno de Moreno que destine a educación "los recursos necesarios para garantizar una escuela pública fuerte y de calidad", y que deje de utilizar "la bajada de la natalidad como coartada para reducir servicios".

"La educación pública no puede ser la variable de ajuste de la Junta de Andalucía. Córdoba necesita más profesores, menos ratios, más recursos para atender a la diversidad, una FP pública potente y centros perfectamente climatizados. Y necesita, sobre todo, que el Gobierno de Moreno entienda que invertir en educación es invertir en el futuro de nuestra provincia", ha concluido.