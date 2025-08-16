PSOE Córdoba apunta que trasladará las reivindiaciones de bomberos al Parlamento ante "el peor dispositivo de Infoca"

CÓRDOBA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Córdoba Antonio Ruiz Sánchez se ha comprometido con los bomberos forestales cordobeses y con los diferentes sindicatos a trasladar sus reivindicaciones al Parlamento de Andalucía. "Un verano más --ha señalado Ruiz--, los bomberos forestales y los trabajadores del Infoca en Córdoba están demostrando una capacidad operativa y una profesionalidad ejemplares, afrontando con éxito incendios como el de San Rafael de la Albaida, el incendio en el entorno de las Jaras o en la zona del Bañuelo, entre otros".

Para el diputado socialista, la Junta de Andalucía "ha colmado la paciencia de los bomberos forestales, que han calificado la campaña de 2025 como el peor dispositivo del Infoca de los últimos 20 años".

Los trabajadores se quejan de la falta de Equipos de Protección Individual (EPIS), de la adquisición por parte de la Junta de vehículos poco adecuados para caminos rurales y de la escasez de personal. "Es imperdonable que tengan que trabajar en estas condiciones pésimas. Se sabía que este verano iba a ser una campaña intensa debido al calor extremo y a las abundantes precipitaciones del año que han aumentado la biomasa. Pero, en lugar de incrementar el presupuesto y los medios, el Gobierno del PP ha hecho todo lo contrario: se ha dejado sin ejecutar más de 229 millones de euros del presupuesto de 2024 destinados a la prevención de incendios forestales y al cuidado de los montes", ha subrayado Ruiz.

Asismismo, ha insistido en que la superficie afectada este año supera ampliamente la de 2024, hasta la fecha, 98.784 hectáreas han ardido en España, más del doble que en el mismo periodo del año pasado.

Desde el PSOE, ha asegurado el diputado, "trabajarán codo con codo con los bomberos forestales de Córdoba para que sus condiciones laborales mejoren en la campaña de extinción de 2026". "Dicen que los incendios forestales se combaten en invierno, y es cierto pero a los bomberos forestales debemos cuidarlos todo el año y no sólo acordarnos de ellos cuando arde el monte en verano. No aspiran a ser héroes, sino a tener un sueldo y unas condiciones laborales dignas como cualquier trabajador", ha añadido.

En este sentido, ha instado a que la Junta "les reconozca y pague el plus de antigüedad que cobran todos los trabajadores del sector público en Andalucía, así como a que se acometan los concursos de traslados que llevan exigiendo desde hace varios años".

De otro lado, el parlamentario socialista ha respondido a las palabras de Moreno Bonilla referentes a que al Gobierno de España "le ha faltado sensibilidad para ayudar a las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios". "Poca lección de sensibilidad puede dar quien ha estado ausente, no ha suspendido sus vacaciones para ponerse al frente y ha demostrado su incompetencia e indolencia en dos de las grandes emergencias que ha vivido Andalucía en los últimos días, como han sido los incendios que han afectado a la Mezquita-Catedral de Córdoba y a la zona de Atlanterra en Zahara de los Atunes", ha comentado Ruiz Sánchez, que ha reiterado la "ineptitud" del Gobierno andaluz "por haber dejado sin ejecutar hasta 350 millones de euros de fondos propios de lucha contra incendios en los dos últimos años".

APOYO Y REFUERZO DEL DISPOSITIVO ESTATAL CONTRAINCENDIOS

Ruiz Sánchez ha recordado que son las comunidades autónomas quienes ostentan la competencia en materia forestal y en prevención y extinción de incendios forestales, por lo que "deben adecuar sus respectivos dispositivos y adoptar las medidas necesarias, mientras que corresponde a la Administración General del Estado la de desplegar medios estatales de apoyo".

Este dispositivo estatal se compone de una flota aérea propia que se encuentra distribuida por todo el territorio nacional y no están adscritos al lugar donde se ubican, sino que podrán actuar en cualquier punto del territorio donde sean necesarios.

Para la campaña de verano de 2025, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico "dispone de un dispositivo reforzado compuesto por 56 medios aéreos, diez Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), cuatro Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) y siete Unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP)". A este despliegue estacional se suma "el contingente permanente que ha estado operativo durante el invierno, con once medios aéreos, cinco brigadas helitransportadas y tres unidades de análisis", ha apuntado.

Finalmente, ha apostillado que "se han destinado 61 millones de euros del Plan de Recuperación a la mejora de infraestructuras en las diez bases BRIF, lo que permite optimizar las instalaciones y condiciones laborales del personal de extinción".