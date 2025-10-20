El PSOE de Córdoba avisa que lo del cribado del cáncer de mama "sólo es la punta del iceberg"

Morales (centro), durante su participación en el corte de la carretera N-431 en defensa de la sanidad pública. - PSOE

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha advertido este lunes que "la crisis en la sanidad pública andaluza, evidenciada por los fallos y demoras en el cribado del cáncer de mama, es sólo la punta de iceberg de todo el destrozo que ha ocasionado el Gobierno del PP y el desmantelamiento y los recortes que se dan en todo el sistema público".

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha puesto como ejemplo de ello "la retirada del material necesario para las revisiones y el tratamiento de las operaciones de cataratas en el Hospital de Puente Genil (Córdoba)", del que ha dicho que "sólo le queda de público las banderas que tiene en la puerta".

El portavoz socialista ha hecho estas declaraciones mientras tomaba parte en el corte de la carretera N-431, entre los municipios cordobeses de Montemayor y Montilla, convocado por las plataformas en defensa de la sanidad pública y bajo el lema 'Contra el abandono del SAS a los pueblos de Córdoba'.

Con esta acción han hecho suyas "las demandas de las mareas blancas para lograr una sanidad pública, de calidad y con recursos, y decirle un basta ya" al Gobierno andaluz del PP, presidido por Juanma Moreno, manifestándose en contra del "afán por desmantelar el sistema público y de la voluntad privatizadora que esconden los recortes que ha aplicado desde hace siete años".