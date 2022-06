PSOE de Córdoba avisa que los derechos del colectivo Lgtbi "están en riesgo" según sea el resultado electoral

CÓRDOBA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La número uno de la candidatura del PSOE por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, ha alertado este miércoles que "todos los derechos logrados por el colectivo Lgtbi están en riesgo y amenazados", según sea el resultado que arrojen las urnas el próximo 19 de junio, por lo que ha pedido reflexión sobre el voto, porque "aquí ya sabemos cómo la ultraderecha de Vox ha condicionado todas las políticas de Moreno durante estos tres años y medio al frente del Gobierno de la Junta".

En este sentido y en rueda de prensa, Ambrosio ha recordado que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, "fue el primer presidente que le abrió la puerta de las instituciones a la ultraderecha", merced a un "pacto de investidura en el que figuraban dos condiciones" de Vox para apoyar a Moreno, "por un lado la derogación de la Ley de Igualdad de Trato a las Personas Lgtbi, y por otro la imposición del pin parental en las escuelas, esto es, poner en duda cuál era la educación que se daba a nuestros niños".

En consecuencia, para Ambrosio está claro que "todo lo conseguido puede estar en riesgo a día de hoy, porque ya nos lo ha demostrado la ultraderecha", insistiendo en la pregunta que lanzó este martes a Moreno el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, para que deje "claro y ante notario, antes de que empiece la campaña electoral, si está o no dispuesto a gobernar con la ultraderecha de Vox, porque ya no se trata solo de gobernar, pues la mera presencia de la ultraderecha en una cámara como el Parlamento andaluz condiciona la gestión del Gobierno".

Frente a ello, ha argumentado que el PSOE tiene muy claro que debe "seguir avanzando en diversidad, y por eso el programa de gobierno de Juan Espadas recoge diferentes iniciativas, que pasan por la educación, la formación y la sensibilización", algo que es propio del PSOE, que "en cada oportunidad y responsabilidad de gobierno que ha tenido ha logrado transformar esa realidad que vivimos en derechos y normas y tramitarlas en el BOE para consolidarlos".

Ambrosio, que ha tenido un recuerdo para el socialista Pedro Zerolo, al que ha definido como "uno de los referentes que han hecho posible que España sea reconocida como un país de vanguardia y que sea mucho más justo", ha animado a seguir trabajando para "hacer posible que la legalidad conforme una realidad, y hay que poner en valor cómo hemos sido capaces de normalizar este trabajo".

Así, "cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de justicia social y de igualdad no podemos dejar atrás al colectivo Lgtbi, que ha sido parte de la seña de identidad y del ADN socialista", según ha concluido Isabel Ambrosio, antes de participar en una charla coloquio sobre diversidad con colectivos en la librería 'La República de las Letras', en la capital cordobesa, junto a los secretarios socialistas federal y regional de Políticas Lgtbi, Víctor Gutiérrez y Manolo Rosado.

MES DEL ORGULLO

Por su parte, el secretario federal de Políticas Lgtbi del PSOE, Víctor Gutiérrez, que ha escogido Córdoba para dar el pistoletazo de salida a todos los actos organizados por el mes del orgullo, ha señalado que, "frente a una derecha absolutamente dirigida por la extrema derecha, que cada vez quiere recortar más derechos, el PSOE está donde siempre ha estado, liderando el colectivo Lgtbi y sus derechos y reivindicaciones".

En este sentido y ante declaraciones como las de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, pidiendo libertad para los padres que quieran llevar a sus hijos a terapias de conversión para curar la homosexualidad, Víctor Gutiérrez ha remarcado que, "precisamente por eso y más que nunca, es necesaria la Ley Lgtbi-Trans, que lo que viene a hacer es prohibir en todo el territorio español esas prácticas".

A este respecto, Gutiérrez ha subrayado que "la homosexualidad no es una enfermedad, por tanto no es algo que se pueda curar, lo que sí tiene cura es la homofobia, esa sí que es una auténtica enfermedad", añadiendo que "pensamientos como el de la señora Olona sí que hacen daño a mucha gente".

En este punto se ha referido a la reciente aprobación de la Ley Zerolo, "muy peleada por todos los colectivos desde hace más de 15 años y que va a proteger a todas las minorías de este país", así como a la mencionada Ley Lgtbi-Trans, "que está a punto de entrar en Consejo de Ministros y que va a dotar de más derechos y garantías, especialmente a las personas trans, que han sido la parte del colectivo más machacada históricamente".

Gutiérrez ha animado a todos los andaluces a que se sumen este mes de junio a todas las celebraciones y reivindicaciones, "que no son solo propias del colectivo, sino de toda la sociedad, porque estamos hablando de derechos humanos". Así, ha afirmado que "no me hace falta ser mujer para ser feminista y estar en contra de la violencia machista", lo mismo que tampoco "hace falta ser una persona racializada para estar en contra del racismo, ni a nadie le hace falta ser una persona Lgtbi para sumarse a las reivindicaciones del colectivo".