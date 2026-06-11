El PSOE de Córdoba avisa del "riesgo" para el colectivo Lgtbi que suponen "los pactos entre el PP y Vox"

Crespín (centro) y Oliván (3º izda.), con otros responsables del PSOE cordobés, con la bandera Lgtbi, ante la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reivindicado este jueves la celebración del Día del Orgullo como "una defensa de la libertad y los derechos democráticos", y ha advertido del "riesgo que suponen los pactos entre el PP y Vox en la conformación del Gobierno de Andalucía para el colectivo Lgtbi y para los avances sociales conquistados durante décadas".

En este sentido y a través de una nota, Crespín ha dicho que le preocupa que "los acuerdos del PP con la extrema derecha estén poniendo en cuestión derechos fundamentales que creíamos plenamente consolidados", y ha alertado que "los discursos de odio, la invisibilización del colectivo y los ataques a la diversidad forman ya parte de la agenda política de Vox y condicionan cada vez más las decisiones del PP".

La dirigente socialista ha defendido que el Día del Orgullo "es mucho más que una celebración", ya que representa "una conquista colectiva de libertad, igualdad y dignidad frente a quienes quieren devolvernos al pasado".

Por ello, crespín ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al PP "que cualquier pacto o acuerdo con Vox recoja de manera expresa el respeto absoluto a todos los derechos del colectivo Lgtbi y a las distintas realidades familiares existentes en nuestra sociedad".

Crespín ha recordado, además, que "todos los grandes avances legales en materia de igualdad y derechos Lgtbi han llegado de la mano de gobiernos socialistas", asegurando que el PSOE "seguirá defendiendo la igualdad y la libertad de todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género".

En este sentido, ha subrayado que los socialistas "siempre" defenderán, allá donde gobiernen, "como es desde el Gobierno de España, la protección institucional del colectivo mediante la recuperación plena de las leyes andaluzas Lgtbi y trans", también "la reivindicación en la calle con la participación activa en las manifestaciones y eventos, considerándolos fiestas de libertad, pero también un acto político, y con la educación, promoviendo la enseñanza en diversidad en los colegios para prevenir el acoso y proteger a los jóvenes".

Por su parte, el secretario de Movimientos Sociales y Lgtbi del PSOE de Córdoba, Antonio Oliván, ha criticado que Vox "está intentando imponer un modelo único y excluyente de sociedad y de familia, dejando fuera a muchas personas y cuestionando derechos básicos".

"Frente a quienes quieren señalar, excluir o retroceder, el PSOE va a seguir defendiendo una sociedad diversa, abierta y respetuosa", ha afirmado Oliván, quien ha subrayado que "la igualdad no puede depender de los pactos de la derecha con la extrema derecha".

Finalmente, desde el PSOE de Córdoba han animado a toda la ciudadanía a participar en las manifestaciones convocadas en Córdoba los próximos días 13 y 28 de junio con motivo del Orgullo Lgtbi, defendiendo que "salir a la calle es más necesario que nunca, para proteger derechos, combatir el odio y seguir avanzando en igualdad".