PSOE de Córdoba condena las "actitudes de odio" hacia el Orgullo: "No podemos normalizar conductas que buscan intimidar"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín - PSOE

CÓRDOBA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha condenado este sábado las actitudes "de intolerancia y odio" que pudieron verse durante la celebración del Orgullo el pasado 13 de junio en la capital y ha reafirmado el compromiso del partido "con la defensa de la igualdad, la diversidad y los derechos humanos".

Para los socialistas cordobeses, estos comportamientos "son incompatibles con los valores democráticos y con una Córdoba abierta, plural y respetuosa", según se recoge en un comunicado.

"No podemos normalizar conductas que buscan señalar o intimidar a quienes simplemente ejercen su derecho a vivir en libertad. La igualdad y el respeto son principios irrenunciables de nuestra democracia", ha afirmado Crespín.

El PSOE ha considerado necesario seguir combatiendo los discursos que "cuestionan derechos conquistados y alimentan la división social". "Cuando algunos convierten la diversidad en una amenaza y la igualdad en una batalla ideológica, terminan generando un clima que favorece la intolerancia y el señalamiento. Frente a eso, los demócratas tenemos la obligación de responder con firmeza", ha señalado la dirigente del PSOE.

Ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Gobierno de España "para reforzar la lucha contra la discriminación y los delitos de odio, mediante leyes que garantizan una mayor protección de los derechos y libertades de toda la ciudadanía": "Frente a quienes pretenden dar pasos atrás en derechos, vamos a seguir defendiendo una sociedad más libre, más igualitaria y más democrática. Los derechos humanos no son negociables y el odio no puede tener cabida en nuestras calles".

Desde el PSOE de Córdoba se ha hecho además un llamamiento a la participación en la manifestación convocada el próximo 28 de junio por la Plataforma Córdoba por la Diversidad, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo Lgtbi. Los socialistas animan a la ciudadanía a respaldar una movilización que "reivindica la igualdad, la libertad y el respeto frente a cualquier forma de discriminación o intolerancia".