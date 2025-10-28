El PSOE de Córdoba critica que Benamejí, Palenciana y Encinas Reales "comparten un solo pediatra"

Alberto Mayoral, junto a Carmen Lara (centro), y otros cargos del PSOE en Benamejí, durante su visita a la localidad. - PSOE

BENAMEJÍ (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Córdoba ha criticado este martes desde Benamejí (Córdoba) "la grave situación que atraviesa la sanidad y la atención a la dependencia" en dicha localidad, donde "los recortes y la falta de planificación" del Gobierno andaluz del PP "están dejando sin atención adecuada a cientos de vecinos y ocasionado un déficit asistencial, como el que atañe a los niños" de los municipios cordobeses de Benamejí, Palenciana y Encinas Reales, "que comparten un solo pediatra".

A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, el diputado socialista cordobés Alberto Mayoral ha explicado que "en Benamejí hay hoy 170 personas dependientes sin atender, 20 de ellas incorporadas sólo en lo que llevamos de 2025, y que forman parte de los más de 40.000 andaluces que siguen esperando una resolución por parte de la Junta de Andalucía en el sistema de la Dependencia".

Mayoral ha recordado que "la Dependencia fue un derecho que puso en marcha un Gobierno socialista y que hoy el PP ha convertido en una lista de espera interminable", de forma que el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, "presume de superávit, mientras condena a miles de familias a vivir sin ayuda, sin apoyo y sin respuestas".

Por su parte, la alcaldesa del municipio, la socialista Carmen Lara, ha señalado "el deterioro sin precedentes del sistema sanitario público" en su pueblo, como lo evidencia el que "ya no tenemos pediatra los cinco días de la semana, puesto que lo compartimos con Palenciana y Encinas Reales".

Además, "en el centro de salud no se sustituyen las vacaciones, ni las bajas de los médicos titulares, y los cupos se reparten entre los que quedan, por lo que conseguir cita se ha vuelto un calvario. Así no se puede garantizar una atención digna a nuestros vecinos".

La alcaldesa socialista ha subrayado que "la situación es especialmente grave para las familias con menores y para las personas mayores del municipio, que sufren las consecuencias de una Junta más preocupada por privatizar que por proteger la sanidad pública".

En contraste y según ha subrayado Alberto Mayoral, "el Gobierno de España refuerza la Dependencia, invierte en sanidad y amplía derechos", a la vez que "Moreno recorta, abandona y desmantela", asegurando el diputado socialista que Lo que ocurre en Benamejí no es un caso aislado, es el reflejo de un modelo que antepone el negocio a la salud y la propaganda a la gestión".